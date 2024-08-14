Какую монету можно продать за тысячи гривен

В Украине реально продать монету номиналом в 5 копеек за тысячи гривен. На сегодня стоимость монеты, которую ищут коллекционеры, колеблется в диапазоне от 4000 до 10 000 гривен. Стоит отметить, что речь идет о монетах разновидности 1.1Аак 1992 года выпуска.

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Этот вид монет номиналом 5 копеек ценят нумизматы, поскольку во время их чеканки на монетном дворе сделали ошибку. В результате незначительное количество монет выпустили с интересными особенностями.

Отличить монеты, за которые готовы платить тысячи гривен, можно по таким признакам:

средний зуб трезуб – с утолщением в верхней части;

единица в дате – она с хвостиком;

гроздь №2 – в форме прямоугольного треугольника.

группа с большой насечкой.

Коллекционеры готовы платить тысячи за особые монеты номиналом 5 копеек / Скриншот "Монеты-ягодки"

Напомним, что за монету номиналом 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.) АА можно продать по цене от 4 500 гривен. Кроме того, на официальном сайте Национального банка Украины реально найти монеты из настоящего золота. Их стоимость колеблется от 5515 тысяч гривен за монету до 113 278 тысяч гривен за монету.