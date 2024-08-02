Які монети номіналом 2 копійки коштують чимало

Так, монету 1994 року різновиду 2(10 к.) АА можна продати за ціною від 4 500 гривень. Цю монету можна впізнати за широким кантом аверсу (лицьовою стороною).

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При карбуванні аверсу монети використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Широкий кант вийшов через те, що діаметр штемпелів для 10 копійок менший, ніж для 2 копійок. Різновид 2(10 к.)АА нумізмати часто називають "перепутка",

– пояснюють спеціалісти.

Монета 1994 року / Фото – "Монетки-ягідки"

Також чималі кошти можна отримати 2 копійки 1996 року, бо вони були з нержавіючої сталі.

2 копійки 1996 року – монета, яка входила до колекційного набору НБУ. Спочатку відкарбували близько 2 тисячі екземплярів з нержавійної сталі, проте НБУ не дозволив включити ці монети у набір. Після цього відкарбували монети з алюмінію, якими комплектували набори. 2 копійки 1996 року зустрічаються не тільки в наборах, їх неодноразово знаходили в обігу,

– розповідають нумізмати.

Монета 1996 року / Фото – "Монетки-ягідки"

А от вже за 2 копійки 2003 року можна отримати від 1 800 до 5 000 гривень. Нумізмати пояснюють: такі монети є рідкісними – їх карбували невеликим тиражем для річного набору НБУ.

Монета 2003 року / Фото – "Монетки-ягідки"