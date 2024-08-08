Золоті монети від НБУ

НБУ випускає різні вид пам'ятних монет. Серед них є й монети, які вироблені з різних дорогоцінних металів. В тому числі з золота. На сьогодні на офіційному сайті центробанку представлено 11 золотих монет, які присвячували найрізноманітнішим людям, пам'ятним місцям та мотивам.

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Для прикладу, можна виділити монету, яку присвятили українському письменнику Тарасу Шевченку. Також варто звернути увагу на монету, на якій викарбували Херсонес Таврійський, який нещодавно зруйнували росіяни в тимчасово окупованому Криму.

Вартість золотих монет від НБУ різниться. Загалом ціновий діапазон починається з 5515 тисяч гривень за монету до 113 278 тисяч гривень за монету.

Також додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість золота на світовому ринку торгується на рівні 2435 доларів за унцію, згідно з даними MarketWatch. З початку 2024 року, дорогоцінний метал подорожчав на 17,49%. Нагадаємо, що на початку цього тижня, золото зафіксувало суттєвий спад на ринку.