10 000 гривень за 5 копійок: чому монети такі цінні та де їх продати

Українці можуть продавати монети номіналом 5 копійок, які нині не випускають. За них можна отримати від кількох копійок до тисяч гривень.

Ціни на 5 копійок по роках

Деякі старі українські 5 копійок можуть дати своїм власникам великі гроші, повідомляє 24 Канал.

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Нині можна виділити такі категорії монет номіналом 5 копійок та ціни на них:

Монети, які випустили протягом 2004 – 2014 років – від 5 копійок до 500 гривень;

Монети 2007 року випуску – найвища вартість;

Монети, які випустили з 1992 року по 2003 рік – декілька тисяч гривень.

5 копійок 2001 року торгуються у діапазоні від 1 000 до 1 800 гривень. Далі йде монета номіналом 5 копійок 2003 року, яка максимально коштує 3 000 гривень. Проте найдорожчою монетою є 5 копійок 1992 року. Її ціна коливається від 5 копійок до 10 тисяч гривень.

Особливості монет

За 5 копійок 1992 року різновиду 1.1АА можна отримати 4 000–10 000 гривень. Відрізнити від інших монет їх можна за низкою ознак:

середнім зубом тризуба – з потовщенням у верхній частині;

одиницею в даті – вона з хвостиком;

гроном №2 – у формі прямокутного трикутника.

гуртом з великою насічкою.

Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати,

– розповіли фахівці.

За 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2 500 до 7 000 гривень. Такі монети вирізняють:

середній зуб тризуба – він гострий та вузький;

одиниця у даті – без хвостика;

гроно №2 – у формі тупокутного трикутника.

гурт з дрібною насічкою.

А ось 5 копійок 1996 року можна продати більш ніж за 1 000 гривень. Їх тираж становив лише 5 000 штук, тому монета рідкісна і має високу ціну. При цьому 5 копійок з банківського набору коштують дорожче, ніж монети, які були в обігу.

Хто купує монети України

Монети України скуповують нумізмати для своїх колекцій та перекупники, які заробляють на перепродажі монет. Шукайте у соцмережах і телеграм-групах. Також популярні сайти та аукціони для продажу монет, де можна продати лише рідкісні різновиди монет.

Якщо у вас багато монет номіналом 1, 2, 5, 25 копійок, їх можна перебрати, пошукати рідкісні різновиди або просто здати в банк. "Не перебрані" монети можна продати на вагу нумізматам, щоправда, ціна буде невисокою.