10 000 гривень за 5 копійок: чому монети такі цінні та де їх продати
- Українські 5 копійок, особливо рідкісні випуски, можуть коштувати до 10 тисяч гривень за монету, залежно від року та особливостей.
- Старі монети скуповують нумізмати та перекупники, їх можна продавати через соцмережі, телеграм-групи та спеціалізовані аукціони.ї
Українці можуть продавати монети номіналом 5 копійок, які нині не випускають. За них можна отримати від кількох копійок до тисяч гривень.
Ціни на 5 копійок по роках
Деякі старі українські 5 копійок можуть дати своїм власникам великі гроші, повідомляє 24 Канал.
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Нині можна виділити такі категорії монет номіналом 5 копійок та ціни на них:
- Монети, які випустили протягом 2004 – 2014 років – від 5 копійок до 500 гривень;
- Монети 2007 року випуску – найвища вартість;
- Монети, які випустили з 1992 року по 2003 рік – декілька тисяч гривень.
5 копійок 2001 року торгуються у діапазоні від 1 000 до 1 800 гривень. Далі йде монета номіналом 5 копійок 2003 року, яка максимально коштує 3 000 гривень. Проте найдорожчою монетою є 5 копійок 1992 року. Її ціна коливається від 5 копійок до 10 тисяч гривень.
Особливості монет
За 5 копійок 1992 року різновиду 1.1АА можна отримати 4 000–10 000 гривень. Відрізнити від інших монет їх можна за низкою ознак:
- середнім зубом тризуба – з потовщенням у верхній частині;
- одиницею в даті – вона з хвостиком;
- гроном №2 – у формі прямокутного трикутника.
- гуртом з великою насічкою.
Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати,
– розповіли фахівці.
За 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2 500 до 7 000 гривень. Такі монети вирізняють:
- середній зуб тризуба – він гострий та вузький;
- одиниця у даті – без хвостика;
- гроно №2 – у формі тупокутного трикутника.
- гурт з дрібною насічкою.
А ось 5 копійок 1996 року можна продати більш ніж за 1 000 гривень. Їх тираж становив лише 5 000 штук, тому монета рідкісна і має високу ціну. При цьому 5 копійок з банківського набору коштують дорожче, ніж монети, які були в обігу.
Хто купує монети України
Монети України скуповують нумізмати для своїх колекцій та перекупники, які заробляють на перепродажі монет. Шукайте у соцмережах і телеграм-групах. Також популярні сайти та аукціони для продажу монет, де можна продати лише рідкісні різновиди монет.
Якщо у вас багато монет номіналом 1, 2, 5, 25 копійок, їх можна перебрати, пошукати рідкісні різновиди або просто здати в банк. "Не перебрані" монети можна продати на вагу нумізматам, щоправда, ціна буде невисокою.