5 копійок: ціни по роках

Одна у досить популярних монет серед колекціонерів – 5 копійок. Дуже часто вартість монети залежить від року випуску. Ціни торгуються від кількох копійок до тисяч гривень.

Варте уваги Страшна негода у США спровокував стрімке зростання цін на нафту

На сьогодні можна виділити дві категорії монет номіналом 5 копійок:

Монети, які випустили протягом 2004 – 2014 років, торгуються у діапазоні від 5 копійок до 500 гривень;

Найбільше готові заплатити за монету 2007 року випуску;

В тисячі гривень оцінюють монети, які випустили з 1992 року по 2003 рік.

Цікаво! НБУ пропонує відмовитися від терміну "копійка", замінивши його на "шаг". У центробанку додають, що це потрібно для відновлення українських традицій в грошовому обігу України.

Зокрема, 5 копійок 1996 року торгуються у діапазоні від 800 до 1200 гривень. Тоді як за монету 2001 року доведеться заплатити від 1000 до 1800 гривень. Далі йде монета номіналом 5 копійок 2003 року максимально коштує 3000 тисячі гривень. Проте найдорожчою монетою є 5 копійок 1992 року. Її ціна коливається від 5 копійок до 10 тисяч гривень.