Всі купюри гривні в обігу

В україні на сьогодні є купюри з номіналами 1,2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Найпоширенішою банкнотою є номіналам 500 гривень, тоді як за сумою на перше місце вийшли банкноти у 1000 гривень. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ. Центробанк додав, що станом на 1 квітня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила 805,1 мільярда гривень.

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Для розуміння, кількість купюр номіналом 500 гривень в обігу становить 674 мільйона штук, які оцінили в 337 мільярдів гривень. Водночас банкнот номіналом 1000 гривень є 364,5 мільйона штук на суму 364,5 мільярда гривень. За рік кількість банкнот номіналом 1000 гривень збільшилася на 3,2%. Ба більше, на ці дві банкноти припадає 87% в готівковому обігу в Україні.

Купюри гривні в обігу / Інфографіка, фото НБУ

Згідно з останніми даними, найменше в обігу купюр номіналом 50 гривень. Йдеться про 111 мільйона штук на 5,6 мільярда гривень. При цьому обсяг готівки з початку поточного року зменшився на понад 2% або на 17,3 мільярда гривень. У Нацбанку заявили, що це пов'язано з сезонними факторами.

Мовляв, у перші три місяці року, як правило, триває процес вилучення з обігу готівки, яку випустили у попередні роки. Нагадаємо, що з 2024 року НБУ вилучає з обігу гривні "старого" зразка. Йдеться про купюри з номіналами 50, 200 та 500 гривень, які почали випускати у 2003 – 2007 роках.