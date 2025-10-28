Укр Рус
28 жовтня, 16:47
2

Стає гірше: чому росіяни усе частіше обирають готівку

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Приблизно 11% росіян повністю відмовляються від безготівкових розрахунків, а 15% вважають готівку основним засобом платежу.
  • Серед причин вибору готівки: арешти та блокування рахунків, збої в роботі інтернету, слабка інфраструктура, а також виплата зарплати готівкою.

Усе більше росіян обирають готівку. Деякі навіть категорично відмовляються від безготівкових розрахунків.

Чому в Росії популярна готівка?

Як показує статистика, приблизно 11% росіян повністю відмовляються від  будь-яких безготівкових розрахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Цікаво, що 15% росіян вважають саме готівку основним засобом платежу. По регіонах ситуація виглядає так:

  • на Уралі прихильників готівки – приблизно 23%;
  • на Далекому Сході – 20%;
  • в Сибіру – 16%.

А от в центральній Росії прихильників використання виключно готівки дещо менше. Їхня частка – 13%.

Одною із головних причин використання готівки є арешти та блокування рахунків, про це заявили 11 % респондентів, 
– зазначає розвідка.

Зверніть увагу! У першому півріччі 2025 року федеральна служба судових приставів мала – 91,9 мільйона судових проваджень. Це на 5 мільйоні менше ніж торік.

Також росіяни не бажають переходити на безготівкові платежі через:

  • збої у роботі інтернету та слабку інфраструктуру – таку причину назвали 20% опитаних;
  • те, що отримують зарплату готівкою – 23%.

Важливо! У жовтні 2025 Росія розпочне введення цифрового рубля.

Що відбувається у російській економіці зараз?

  • На минулому тижні Центробанк Росії понизив ключову ставку. Імовірно, це було зроблено, аби спробувати зупинити рецесію в Росії.

  • Регіони Росії відчувають значну кризу. Місцевий бюджет не має змоги покрити навіть базові видатки, повідомляє СЗРУ.