Стає гірше: чому росіяни усе частіше обирають готівку

Усе більше росіян обирають готівку. Деякі навіть категорично відмовляються від безготівкових розрахунків.

Чому в Росії популярна готівка?

Як показує статистика, приблизно 11% росіян повністю відмовляються від будь-яких безготівкових розрахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Цікаво, що 15% росіян вважають саме готівку основним засобом платежу. По регіонах ситуація виглядає так:

на Уралі прихильників готівки – приблизно 23%;

на Далекому Сході – 20%;

в Сибіру – 16%.

А от в центральній Росії прихильників використання виключно готівки дещо менше. Їхня частка – 13%.

Одною із головних причин використання готівки є арешти та блокування рахунків, про це заявили 11 % респондентів,

– зазначає розвідка.

Зверніть увагу! У першому півріччі 2025 року федеральна служба судових приставів мала – 91,9 мільйона судових проваджень. Це на 5 мільйоні менше ніж торік.

Також росіяни не бажають переходити на безготівкові платежі через:

збої у роботі інтернету та слабку інфраструктуру – таку причину назвали 20% опитаних;

те, що отримують зарплату готівкою – 23%.

Важливо! У жовтні 2025 Росія розпочне введення цифрового рубля.

Що відбувається у російській економіці зараз?