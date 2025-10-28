Чому в Росії популярна готівка?
Як показує статистика, приблизно 11% росіян повністю відмовляються від будь-яких безготівкових розрахунків, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Можна отримати багато: скільки вдасться виручити за лом золота зараз
Цікаво, що 15% росіян вважають саме готівку основним засобом платежу. По регіонах ситуація виглядає так:
- на Уралі прихильників готівки – приблизно 23%;
- на Далекому Сході – 20%;
- в Сибіру – 16%.
А от в центральній Росії прихильників використання виключно готівки дещо менше. Їхня частка – 13%.
Одною із головних причин використання готівки є арешти та блокування рахунків, про це заявили 11 % респондентів,
– зазначає розвідка.
Зверніть увагу! У першому півріччі 2025 року федеральна служба судових приставів мала – 91,9 мільйона судових проваджень. Це на 5 мільйоні менше ніж торік.
Також росіяни не бажають переходити на безготівкові платежі через:
- збої у роботі інтернету та слабку інфраструктуру – таку причину назвали 20% опитаних;
- те, що отримують зарплату готівкою – 23%.
Важливо! У жовтні 2025 Росія розпочне введення цифрового рубля.
Що відбувається у російській економіці зараз?
На минулому тижні Центробанк Росії понизив ключову ставку. Імовірно, це було зроблено, аби спробувати зупинити рецесію в Росії.
Регіони Росії відчувають значну кризу. Місцевий бюджет не має змоги покрити навіть базові видатки, повідомляє СЗРУ.