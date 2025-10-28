Становится хуже: почему россияне все чаще выбирают наличные деньги

Все больше россиян выбирают наличные деньги. Некоторые даже категорически отказываются от безналичных расчетов.

Почему в России популярны наличные деньги?

Как показывает статистика, примерно 11% россиян полностью отказываются от любых безналичных расчетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Интересно, что 15% россиян считают именно наличные деньги основным средством платежа. По регионам ситуация выглядит так:

на Урале сторонников наличных – примерно 23%;

на Дальнем Востоке – 20%;

в Сибири – 16%.

А вот в центральной России сторонников использования исключительно наличных несколько меньше. Их доля – 13%.

Одной из главных причин использования наличных являются аресты и блокировка счетов, об этом заявили 11% респондентов,

– отмечает разведка.

Обратите внимание! В первом полугодии 2025 года федеральная служба судебных приставов имела – 91,9 миллиона судебных производств. Это на 5 миллионов меньше чем в прошлом году.

Также россияне не желают переходить на безналичные платежи из-за:

сбоев в работе интернета и слабой инфраструктуры – такую причину назвали 20% опрошенных;

того, что получают зарплату наличными – 23%.

Важно! В октябре 2025 Россия начнет введение цифрового рубля.

Что происходит в российской экономике сейчас?