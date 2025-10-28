Становится хуже: почему россияне все чаще выбирают наличные деньги
- Примерно 11% россиян полностью отказываются от безналичных расчетов, а 15% считают наличные основным средством платежа.
- Среди причин выбора наличных: аресты и блокировки счетов, сбои в работе интернета, слабая инфраструктура, а также выплата зарплаты наличными.
Все больше россиян выбирают наличные деньги. Некоторые даже категорически отказываются от безналичных расчетов.
Почему в России популярны наличные деньги?
Как показывает статистика, примерно 11% россиян полностью отказываются от любых безналичных расчетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Интересно, что 15% россиян считают именно наличные деньги основным средством платежа. По регионам ситуация выглядит так:
- на Урале сторонников наличных – примерно 23%;
- на Дальнем Востоке – 20%;
- в Сибири – 16%.
А вот в центральной России сторонников использования исключительно наличных несколько меньше. Их доля – 13%.
Одной из главных причин использования наличных являются аресты и блокировка счетов, об этом заявили 11% респондентов,
– отмечает разведка.
Обратите внимание! В первом полугодии 2025 года федеральная служба судебных приставов имела – 91,9 миллиона судебных производств. Это на 5 миллионов меньше чем в прошлом году.
Также россияне не желают переходить на безналичные платежи из-за:
- сбоев в работе интернета и слабой инфраструктуры – такую причину назвали 20% опрошенных;
- того, что получают зарплату наличными – 23%.
Важно! В октябре 2025 Россия начнет введение цифрового рубля.
Что происходит в российской экономике сейчас?
На прошлой неделе Центробанк России понизил ключевую ставку. Вероятно, это было сделано, чтобы попытаться остановить рецессию в России.
Регионы России испытывают значительный кризис. Местный бюджет не имеет возможности покрыть даже базовые расходы, сообщает СВРУ.