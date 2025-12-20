Старі купюри євро в Україні: чи можна розраховуватися та обмінювати банкноти

Євро залишається однією з ключових валют у світі, і навіть банкноти старого зразка не втрачають своєї цінності. Тобто валюти 2002 року випуску зберігають за собою законність щодо розрахунків як в єврозоні, так і в Україні.

Чи приймають євро 2002 року зараз?

Перші банкноти євро з'явилися в обігу ще у 2002 році разом із запровадженням спільної європейської валюти, передає 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Тоді було створено 7 номіналів – від 5 до 500 євро. Однак згодом ЄЦБ почав поступово вводити новішу серію "Європа", через що купюри старого зразка сьогодні трапляються рідше.

Треба розуміти, що такий хід подій не означає, що "старі" євро втратили свою цінність. Наразі такі банкноти надалі залишаються платіжним засобом: ними можна без обмежень розрахуватися за товари та послуги, а також обмінювати їх на інші купюри, зокрема і різних країнах світу.

Тобто банкноти продовжуються використовуватися паралельно з банкнотами серії "Європа" доти, доки фізично залишаються в обігу. Таким чином, до кінця 2025 року жоден номінал не втратить своєї цінності.

Цікаво! Винятком у цій ситуації є купюра 500 євро, яку на сьогодні поступово виводять з обігу, а друк валюти припинений ще у 2019 році. Втім купюра досі є законним платіжним засобом, яким можна розплачуватися чи який можна обмінюватися, зокрема і в Україні.

Яка роль євро у світі?

На сайті Європейської ради йдеться про те, що євро є важливою у світі валютою, а його місце у рейтингу – на 2 позиції після долара США.

Крім того, саме євро є другою найпопулярнішою валютою для запозичень, кредитування та резервів центробанків країн.

З 27 країн-членів Євросоюзу євро як офіційну валюту використовують 20 країн. Щодня ж її використовують близько 350 мільйонів людей, а вплив валюти поширюється й за межі Союзу.

Наприклад прямо чи опосередковано прив'язано до євро офіційні валюти 60 країн та територій, де проживає близько 175 мільйонів людей.

А ще на євро торік припадало близько 20% офіційних резервів іноземної валюти за постійним обмінним курсом, тоді як частка долара США становила майже 58%.

