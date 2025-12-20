Старые купюры евро в Украине: можно ли рассчитываться и обменивать банкноты

Евро остается одной из ключевых валют в мире, и даже банкноты старого образца не теряют своей ценности. То есть валюты 2002 года выпуска сохраняют за собой законность в отношении расчетов как в еврозоне, так и в Украине.

Принимают ли евро 2002 года сейчас?

Первые банкноты евро появились в обращении еще в 2002 году вместе с введением общей европейской валюты, передает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Читайте также Угрожает пойти в суд: Центробанк России снова пытается запугать Европу

Тогда было создано 7 номиналов – от 5 до 500 евро. Однако впоследствии ЕЦБ начал постепенно вводить более новую серию "Европа", из-за чего купюры старого образца сегодня встречаются реже.

Надо понимать, что такой ход событий не означает, что "старые" евро потеряли свою ценность. Сейчас такие банкноты в дальнейшем остаются платежным средством: ими можно без ограничений рассчитаться за товары и услуги, а также обменивать их на другие купюры, в том числе и разных странах мира.

То есть банкноты продолжаются использоваться параллельно с банкнотами серии "Европа" до тех пор, пока физически остаются в обращении. Таким образом, до конца 2025 года ни один номинал не потеряет своей ценности.

Интересно! Исключением в этой ситуации является купюра 500 евро, которую сегодня постепенно выводят из обращения, а печать валюты прекращена еще в 2019 году. Впрочем купюра до сих пор является законным платежным средством, которым можно расплачиваться или который можно обмениваться, в том числе и в Украине.

Какова роль евро в мире?

На сайте Европейского совета говорится о том, что евро является важной в мире валютой, а его место в рейтинге – на 2 позиции после доллара США.

Кроме того, именно евро является второй самой популярной валютой для заимствований, кредитования и резервов центробанков стран.

Из 27 стран-членов Евросоюза евро как официальную валюту используют 20 стран. Ежедневно же ее используют около 350 миллионов человек, а влияние валюты распространяется и за пределы Союза.

Например прямо или косвенно привязаны к евро официальные валюты 60 стран и территорий, где проживает около 175 миллионов человек.

А еще на евро в прошлом году приходилось около 20% официальных резервов иностранной валюты по постоянному обменному курсу, тогда как доля доллара США составляла почти 58%.

Какие валюты будет выводить ЕС из обращения?