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Чи приймають долари 1996 року

Фінансові установи мусять здійснювати обмін будь-яких чинних доларів, незалежно від того, чи це купюри 1996, 2003 або 2006 року, про що йдеться на сайті Unex Bank.

Головна умова для успішної операції полягає в тому, щоб гроші:

зберегли основні ознаки платіжності;

не були підробкою.

Важливо! Відмова у прийомі таких купюр є порушенням правил обміну, згідно з правилами обміну НБУ.

Найчастіше українці стикаються з труднощами під час спроби здати банкноти номіналом 100 доларів старих серій. Працівники кас неохоче беруть такі гроші через відмінності у дизайні та елементах захисту.

Наприклад, сучасна 3D-захисна стрічка з'явилася на стодоларових купюрах лише у 2013 році. Проте відсутність цього елемента на старіших випусках жодним чином не робить їх недійсними чи гірше захищеними.

Ще однією вагомою причиною відмов є низький попит серед населення. Оскільки в обігу зараз переважають новіші банкноти, фінансові установи побоюються труднощів із подальшою реалізацією старих доларів іншим клієнтам.

Які ще правила діють щодо валюти

Схожа ситуація на ринку стосується європейської валюти. Деякі євро можуть не прийняти в українських банках через значне зношення або пошкодження.

Водночас варто пам'ятати, що розраховуватися іноземною валютою в Україні за товари чи послуги заборонено законом. Єдиним законним платіжним засобом для повсякденних покупок чи оплати оренди залишається гривня.