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Чи зобов'язані українські банки приймати купюри 500 євро

Банкнота номіналом 500 євро залишається законним платіжним засобом, попри те, що Європейський центральний банк припинив її випуск 27 квітня 2019 року. Вона належить до першої серії євробанкнот, яка була введена в обіг у 2002 році. Як пояснює Європейський центральний банк, припинення друку не означає втрату купюрою платіжної сили. Банкноти номіналом 500 євро й надалі зберігають свою вартість, а їх можна обміняти в національних центральних банках країн єврозони.

В Україні також немає окремої заборони на приймання банкнот цього номіналу. Відповідно до вимог Національного банку України, уповноважені установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу або року емісії іноземної валюти, якщо банкноти залишаються законним платіжним засобом у країні-емітенті та відповідають установленим вимогам.

Зверніть увагу! Тому сам по собі факт, що людина принесла до каси стару купюру 500 євро, не може бути законною причиною для відмови в її обміні. Головне, щоб банкнота була справжньою, відповідала офіційному зразку та не мала ознак значного пошкодження.

Які купюри 500 євро можуть не прийняти в банку

Основною причиною відмови у звичайному обміні може стати стан банкноти або сумніви щодо її справжності. Зокрема, відповідно до Інструкції НБУ № 103, до значно зношених або пошкоджених належать купюри, які:

розірвані або розрізані на частини;

мають пошкоджені елементи дизайну чи захисту, зокрема видалені позначення номіналу, портрети, голограми або захисні стрічки;

змінили первісний колір паперу чи зображень;

мають локальні плями, загальна площа яких перевищує половину поверхні банкноти;

сильно забруднені, зокрема мають забруднення, які спричиняють люмінесценцію паперу під ультрафіолетом;

обпалені, пропалені, пошкоджені вологою, хімікатами або мають ознаки гниття;

містять явні друкарські недоліки.

Такі купюри можуть прийняти не для звичайного обміну, а на інкасо. Це процедура, за якої банк передає пошкоджену іноземну валюту банку-кореспонденту за кордоном для подальшого обміну. Умови, строки та комісію за таку послугу фінансова установа визначає відповідно до домовленостей із банком-кореспондентом.

Окремо варто пам'ятати про підроблені банкноти. Якщо під час перевірки встановлено, що купюра не є справжньою, її не прийматимуть для валютно-обмінної операції. Тому перед обміном варто перевірити основні захисні елементи євро: водяний знак, захисну нитку, голограму та інші ознаки справжності.

Важливо! Якщо ж банк відмовляється приймати справжню купюру 500 євро лише через її номінал, рік випуску або належність до першої серії, клієнт може звернутися зі скаргою до керівництва установи. Якщо проблему не вдасться вирішити, можна подати звернення до Національного банку України.

Отже, українські банки не можуть відмовляти в обміні справжніх банкнот 500 євро лише через те, що їх більше не друкують. Вирішальними є справжність купюри та її фізичний стан.

До речі, на початку вересня в Україні з'явився найбільший за всю історію національної валюти номінал – 2 тисячі гривень. Однак цю банкноту поки приймають не всі банкомати. Нацбанк презентував її заздалегідь, аби громадяни та бізнес могли ознайомитися з оформленням і захисними елементами, а фінансові установи – вчасно налаштувати обладнання.