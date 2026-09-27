Що відомо про банкноти нового зразка

Як повідомляє 24 Канал, купюри цієї серії випускалися з 2009 по 2017 роки та разюче відрізняються від попередніх зразків. Головною візуальною зміною стала відсутність традиційної рамки навколо портрета Бенджаміна Франкліна та збільшення самого зображення.

За даними The U.S. Currency Education Program, нові гроші отримали кілька рівнів сучасного захисту. Найпомітнішим елементом є рухома 3D-стрічка синього кольору.

Отже, основні зміни на 100 доларах:

Об'ємна стрічка є голографічною. Тобто, вона переливається. На цій стрічці можна знайти приховані елементи, які необхідно розглядати під світлом.

Також на одязі Франкліна було зроблено мікродрук для додаткового захисту.

Варто звернути увагу і на символ чорнильниці. Там приховано малюнок дзвоника, який з'являється, якщо дивитися на банкноту під кутом.

Що робити зі старими доларами

Згідно з роз'ясненнями НБУ, наразі чинними є всі доларові банкноти, випущені після 1914 року. Жодних документів, які б скасовували їхню платіжну спроможність, не існує.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом",

– наголошує регулятор.

На успішність обміну в касі чи обміннику впливає лише фізичний стан грошей. Нещодавно Нацбанк скасував поняття незначно зношеної банкноти, тому купюри з невеликими пошкодженнями повинні приймати без проблем.

Якщо ж гроші мають ознаки значного зношення, плями чи надриви, їх приймають за процедурою інкасо. Це означає, що банкноту відправляють за кордон для обміну, за що клієнту доведеться сплатити комісію.

Які ще існують номінали

Сьогодні 100 доларів є найбільшою чинною банкнотою в готівковому обігу. Проте у минулому столітті американці користувалися значно більшими номіналами, серед яких були 500, 1000, 5000 та 10000 доларів.

Абсолютним рекордсменом стала купюра номіналом 100 тисяч доларів. Її використовували виключно для внутрішніх розрахунків між банками ФРС, тому до рук звичайних громадян вона ніколи не потрапляла.

Нещодавно ми писали, що у вересні Нацбанк представив пам'ятну монету номіналом 10 гривень, яку виготовили зі срібла 925 проби. Тираж складе до 10 тисяч штук, тоді як заявлена маса – 31,1 грама.