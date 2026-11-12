Долари замість гривні: чи можна розраховуватися іноземною валютою в Україні

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Чи дозволено розраховуватися доларами в Україні

В Україні гривня є єдиним законним платіжним засобом, тому звичайні розрахунки за товари та послуги мають проводитися саме в національній валюті. Це передбачено статтею 5 Закону України "Про валюту і валютні операції".

Згідно з цією нормою, усі розрахунки на території країни здійснюються виключно у гривні. Водночас закон передбачає окремі винятки, зокрема операції з іноземними інвестиціями, певні банківські та фінансові послуги, а також деякі операції, визначені нормативними актами Національного банку.

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У такий спосіб покупець не може вимагати від магазину прийняти долари замість гривень, а продавець не повинен встановлювати оплату за звичайний товар виключно в американській валюті. Це стосується також оплати побутових послуг, відвідування закладів харчування та інших повсякденних покупок.

Водночас варто розрізняти визначення ціни та безпосередньо розрахунок. Наприклад, продавець може орієнтуватися на доларовий еквівалент під час формування вартості товару або послуги, але фактична оплата між сторонами на території України має відбуватися у гривні, якщо операція не належить до передбачених законом винятків.

Це правило поширюється і на оренду нерухомості. Власник квартири та орендар можуть використовувати доларовий еквівалент як орієнтир для визначення вартості оренди, однак розрахунок за договором між резидентами в Україні має проводитися у гривнях.

Де в Україні можна використовувати долари та як їх обміняти

Заборона на розрахунки іноземною валютою не означає, що українцям не можна володіти доларами або здійснювати з ними валютні операції. Фізичні особи мають право купувати, продавати та зберігати іноземну валюту, дотримуючись вимог валютного законодавства.

Для обміну доларів на гривні можна звернутися до банків або небанківських фінансових установ, які мають відповідну ліцензію Національного банку України. Такі установи можуть здійснювати операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти.

Крім того, українці можуть зберігати долари на валютних банківських рахунках, переказувати кошти та використовувати їх для операцій, які дозволені законодавством. Наприклад, банки можуть надавати окремі фінансові послуги в іноземній валюті відповідно до встановлених правил.

Важливо! Валютне законодавство передбачає винятки для окремих категорій операцій. Зокрема, нерезиденти та уповноважені представники компаній-нерезидентів можуть здійснювати певні розрахунки в іноземній валюті на територіях митниць. Також іноземна валюта використовується в операціях з іноземними інвестиціями та в окремих фінансових операціях.

Отже, долари в Україні можна вільно купувати, продавати та зберігати, але використовувати їх як звичайний платіжний засіб у магазинах або для оплати більшості послуг не дозволяється. Для таких розрахунків потрібно використовувати гривню.

Раніше ми писали, що у листопаді українські банки посилять контроль за переказами коштів для окремих категорій підприємців і компаній. Місячні ліміти для них знизяться, а операції понад встановлені суми потребуватимуть додаткового підтвердження.