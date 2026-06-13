ПриватБанк оновив умови обслуговування карток: за які послуги потрібно буде доплачувати

У ПриватБанку змінили тарифи на деякі послуги. Зміни пов'язані зі збільшенням витрат банку на модернізацію та посилений захист особистих даних клієнтів.

Нові правила для клієнтів ПриватБанку

Про те, що змінилося та на скільки подорожчали деякі банківські операції, йдеться на ресурсі "На пенсії".

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З початку червня у ПриватБанку переглянули деякі тарифи щодо обслуговування. Підвищення вартості деяких послуг пов'язане з:

більшими витратами на банківську інфраструктуру;

модернізацією цифрових сервісів;

посиленням захисту клієнтських даних.

Зауважте! Основні послуги для отримувачів пенсій будуть безкоштовними.

Конкретні зміни зачеплять зняття готівки через банкомати інших банків. Раніше комісія за цю послугу становила 1% від суми операції. Нині ж потрібно буде віддати 1,5% комісії.

Однак оновлення не стосується пенсійних карток. Зняття готівки для пенсіонерів в усіх банкоматах країни саме з пенсійних карток – без додаткової комісії.

Змінилася також вартість смс-повідомлень щодо балансу коштів на рахунку. Раніше щомісячна плата становила 10 гривень, нині – 15 гривень.

Водночас змінився тариф на оформлення додаткової картки. З 50 гривень ціна зросла до 100 гривень.

Зверніть увагу! Щоб зменшити витрати потрібно пам'ятати, що зняття готівки у мережі банкоматів банку здійснюється без комісії. А щоб не платити окремо за смс можна увімкнути push-повідомлення в самому застосунку. Так сповіщення надходитимуть безоплатно.

Зокрема на ресурсі додали, що для оформлення картки у ПриватБанку можна звернутися до відділення або виконати необхідні дії онлайн.

Якщо звертатись особисто до відділення – з собою обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер платника податків.

Для онлайн відкриття картки потрібно завантажити застосунок банку – "Приват24". Далі авторизуватись в системі. В розділі меню "гаманець" треба обрати "додати", а потім "digital картку". Наступний крок – обрати тип картки, платіжну систему та валюту.

Нагадаємо, що 5 червня у застосунку Приват24 стався збій. Користувачі не могли зайти на ресурс через помилку під час авторизації. У самому банку підтвердили ситуацію й зокрема додали, що є проблеми з роботою сайту. Зокрема відомо, що відповідна ситуація була й на початку травня. Тоді клієнти банку теж не могли зайти в застосунок через проблеми з авторизацією.