Що треба зробити для повернення помилкового платежу?
Згідно з вказаною статтею Цивільного кодексу, особа, що отримала ці кошти, має їх повернути, розповіла 24 Каналу адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.
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Те, як саме треба діяти, залежить від типу помилкового платежу:
- Помилковий переказ на чужу банківську картку
Банк не може самостійно списувати гроші з рахунку отримувача, якщо на це немає його згоди. Зокрема, це гарантується банківською таємницею.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Що має зробити громадянин:
- громадянину потрібно зберегти квитанцію, там має бути вказано суму, час та реквізити;
- далі необхідно зв'язатися з підтримкою банку.
Банк не назве ім'я чи телефон отримувача, але може виступити посередником – надіслати отримувачу сповіщення про помилковий платіж із проханням повернути кошти. Якщо переказ був за номером телефону і ви знаєте, кому подзвонили/написали, варто спокійно пояснити ситуацію. Багато людей повертають кошти добровільно, щоб уникнути проблем.
Якщо ж людина відмовляється повернути гроші, можна звертатися в суд. В такому випадку, отримувача звинуватять у стягненні безпідставно набутих коштів.
- Помилкове поповнення чужого мобільного рахунку
Цей випадок значно простіший. Фактично, він регулюється внутрішніми правилами мобільних операторів. Проте тут встановлено часові обмеження.
Що необхідно зробити:
- якнайшвидше звернутися до оператора;
- надати докази, наприклад, чек про оплату.
Оператор може перекинути кошти на ваш номер, якщо: помилка в номері становила не більше 1 – 2 цифр (залежить від компанії). А також на рахунку того, кому випадково пішли гроші, ця сума ще фізично є (якщо людина її вже виговорила або вивела – оператор не зможе списати кошти в мінус),
– наголошує адвокатка.
Як шахраї можуть обманювати українців з допомогою платежів?
Наразі в Україні популярна схема, коли вам на картку приходять гроші. Потім дзвонить людина і повідомляє про це. Шахрай просить повернути гроші, але на іншу картку.
Насправді це схема. Адже через те, що ви надсилаєте гроші на іншу картку, шахрай може спробувати повернути помилково надіслані кошти і ще й звинуватити вас у привласненні.