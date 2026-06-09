Що треба зробити для повернення помилкового платежу?

Згідно з вказаною статтею Цивільного кодексу, особа, що отримала ці кошти, має їх повернути, розповіла 24 Каналу адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

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Те, як саме треба діяти, залежить від типу помилкового платежу:

Помилковий переказ на чужу банківську картку

Банк не може самостійно списувати гроші з рахунку отримувача, якщо на це немає його згоди. Зокрема, це гарантується банківською таємницею.

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Що має зробити громадянин:

громадянину потрібно зберегти квитанцію, там має бути вказано суму, час та реквізити;

далі необхідно зв'язатися з підтримкою банку.

Діна Дрижакова Адвокат Банк не назве ім'я чи телефон отримувача, але може виступити посередником – надіслати отримувачу сповіщення про помилковий платіж із проханням повернути кошти. Якщо переказ був за номером телефону і ви знаєте, кому подзвонили/написали, варто спокійно пояснити ситуацію. Багато людей повертають кошти добровільно, щоб уникнути проблем.

Якщо ж людина відмовляється повернути гроші, можна звертатися в суд. В такому випадку, отримувача звинуватять у стягненні безпідставно набутих коштів.

Помилкове поповнення чужого мобільного рахунку

Цей випадок значно простіший. Фактично, він регулюється внутрішніми правилами мобільних операторів. Проте тут встановлено часові обмеження.

Що необхідно зробити:

якнайшвидше звернутися до оператора; надати докази, наприклад, чек про оплату.

Оператор може перекинути кошти на ваш номер, якщо: помилка в номері становила не більше 1 – 2 цифр (залежить від компанії). А також на рахунку того, кому випадково пішли гроші, ця сума ще фізично є (якщо людина її вже виговорила або вивела – оператор не зможе списати кошти в мінус),

– наголошує адвокатка.

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