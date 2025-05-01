Что делать, если банкомат "Приватбанка" забрал карточку

Государственный банк, который является одним из крупнейших в Украине в целом, не возвращает карточки, которые были изъяты или забыты в банкоматах и терминалах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Минфин".

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Единственный выход, который имеют клиенты "Приватбанка", – это восстановление карты. Также стоит добавить, что выше упомянутое правило касается и карт, которые выпустили другие банки. Если банкомат "Приватбанка" изъял карту другого кредитора, то лицо должно обратиться с запросом о ее восстановлении в свой банк.

Напомним, что клиенты "Приватбанка" стали новой целью мошенников. Аферисты разработали новую схему, чтобы выманивать информацию и деньги у владельцев карт этого банка. В Центре противодействия дезинформации при СНБО раскрыли детали схемы мошенников и опубликовали номер, который они используют – 044 364 53 20.

В ЦПД отметили, что представители "Приватбанка" не спрашивают у клиентов о таких данных:

Номер;

PIN-код;

CVV-код карты.

Кроме того, они отметили, если человек получил подозрительный звонок, сообщение, то стоит обратиться в банк. Если человек все-таки стал жертвой аферистов, то обязательно нужно обратиться в киберполицию.