241 депутат підтримав у другому читанні проєкт закону № 4364. Голосування відбулося у середу, 30 червня. Нацбанк вважає, що це допоможе вивести надання платіжних послуг в Україні на якісно новий рівень.

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Нові трансформації

Ринок платіжних послуг стоїть на порозі масштабних та комплексних змін. Зокрема, документ передбачає визначення 9 категорій надавачів послуг. До цього переліку увійшли поштові оператори та, за певних умов, органи державної влади. Крім того, на ринок вийдуть нові гравці:

установи електронних грошей,

філії іноземних платіжних установ,

надавачі послуги з надання відомостей з рахунків,

платіжні установи.

Автори цього закону також виділили 9 платіжних послуг: 7 – фінансові, 2 – нефінансові У другому випадку йдеться про послугу з ініціювання платіжної операції та послугу з надання інформації з рахунків.

Загалом цей закон передбачає побудову прозорої платіжної інфраструктури України. Особлива увага буде сконцентрована на кібербезпеці.

Небанківські учасники ринку теж отримають нові можливості. Зокрема, вони зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні карти та електронні гроші. Крім того, у цих установ більше не вимагатимуть бути учасниками платіжних системах для того, щоб бути здатними здійснювати перекази. Український центробанк збереже за собою право формувати різні мікроструктури:

системи міжбанківських розрахунків,

системи роздрібних платежів,

інші види платіжних систем для здійснення операцій.

Нацбанк тепер має право випустити власну "цифрову валюту". Ще одна важлива зміна – запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу.

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