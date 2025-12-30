Binance обмежує виведення коштів: ці зміни діють вже

29 грудня 2025 року сервіс Binance здійснив розсилку важливих повідомлень. Для користувачів з України встановили нові правила та обмеження. Зміни вже набрали чинності.

Які зміни впровадив Binance у грудня 2025 для України?

Binance, зокрема, призупиняє надання низки послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Стало відомо, що станеться з монетами 1 та 2 гривні: в НБУ готуються до змін

Що саме змінилось з 29 грудня:

Заборонено виведення коштів безпосередньо на картки. Йдеться як про VISA, так і – MasterCard.

Також заборонені періодичні покупки – Recurring Buy. Мається на увазі, що автоматичні ордери на регулярну купівлю крипти більше виконуватись не будуть.

Прибрано лімітні ордери на купівлю. Тобто, скасовано заявки на придбання активів за фіат.

Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро (EUR), польським злотим (PLN) та іншими валютами, формально залишається в списку доступних методів,

– наголошує видання.

Є певні обмеження на користування сервісом Zen.com. Лише з 6 січня 2026 року він має здійснювати повноцінну роботу з:

депозитами;

а також виведенням коштів.

Якщо гроші потрібні терміново вивести з Binance зараз, можна використати:

SWIFT-перекази;

P2P-торгівлю.

Зауважимо, що P2P-торгівля дозволена не всюди. Проте в Україні ця послуга доступна, повідомляє Binance.

Довідка: P2P-торгівля (тобто, peer-to-peer) – це процес купівлі та продажу криптовалюти безпосередньо між користувачами, без посередництва бірж. У цьому випадку платформа Binance виступає гарантом угоди через ескроу-сервіс.

Чи працюватиме Binance в Україні далі?