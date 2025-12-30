Які зміни впровадив Binance у грудня 2025 для України?
Binance, зокрема, призупиняє надання низки послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Що саме змінилось з 29 грудня:
- Заборонено виведення коштів безпосередньо на картки. Йдеться як про VISA, так і – MasterCard.
- Також заборонені періодичні покупки – Recurring Buy. Мається на увазі, що автоматичні ордери на регулярну купівлю крипти більше виконуватись не будуть.
- Прибрано лімітні ордери на купівлю. Тобто, скасовано заявки на придбання активів за фіат.
Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро (EUR), польським злотим (PLN) та іншими валютами, формально залишається в списку доступних методів,
– наголошує видання.
Є певні обмеження на користування сервісом Zen.com. Лише з 6 січня 2026 року він має здійснювати повноцінну роботу з:
- депозитами;
- а також виведенням коштів.
Якщо гроші потрібні терміново вивести з Binance зараз, можна використати:
- SWIFT-перекази;
- P2P-торгівлю.
Зауважимо, що P2P-торгівля дозволена не всюди. Проте в Україні ця послуга доступна, повідомляє Binance.
Довідка: P2P-торгівля (тобто, peer-to-peer) – це процес купівлі та продажу криптовалюти безпосередньо між користувачами, без посередництва бірж. У цьому випадку платформа Binance виступає гарантом угоди через ескроу-сервіс.
Чи працюватиме Binance в Україні далі?
Binance в Україні функціонуватиме і надалі. Зокрема, буде дозволено заводити гроші на платформу, аби здійснювати там певні операції.
Потрібно зазначити, що для поповнення рахунку Binance і надалі можна використовувати Google Pay. Також відкрита ця опція і для – Apple Pay.
Залишаються доступні SWIFT-перекази на Binance. При чому, їх можна використовувати як для поповнення рахунку, так і – зняття коштів.