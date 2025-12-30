Binance ограничивает вывод средств: эти изменения действуют уже
- Binance ввела запрет на вывод средств непосредственно на карты VISA и MasterCard для пользователей из Украины.
- Отменены функции автоматических покупок криптовалюты (Recurring Buy) и лимитные ордера на покупку активов за фиат.
29 декабря 2025 года сервис Binance осуществил рассылку важных уведомлений. Для пользователей из Украины установили новые правила и ограничения. Изменения уже вступили в силу.
Какие изменения внедрил Binance в декабре 2025 для Украины?
Binance, в частности, приостанавливает предоставление ряда услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Читайте также Стало известно, что произойдет с монетами 1 и 2 гривны: в НБУ готовятся к изменениям
Что именно изменилось с 29 декабря:
- Запрещен вывод средств непосредственно на карты. Речь идет как о VISA, так и – MasterCard.
- Также запрещены периодические покупки – Recurring Buy. Имеется в виду, что автоматические ордера на регулярную покупку крипты больше выполняться не будут.
- Убраны лимитные ордера на покупку. То есть, отменены заявки на приобретение активов за фиат.
Платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро (EUR), польским злотым (PLN) и другими валютами, формально остается в списке доступных методов,
– отмечает издание.
Есть определенные ограничения на пользование сервисом Zen.com. Только с 6 января 2026 года он должен осуществлять полноценную работу с:
- депозитами;
- а также выводом средств.
Если деньги нужны срочно вывести с Binance сейчас, можно использовать:
- SWIFT-переводы;
- P2P-торговлю.
Заметим, что P2P-торговля разрешена не везде. Однако в Украине эта услуга доступна, сообщает Binance.
Справка: P2P-торговля (то есть, peer-to-peer) – это процесс покупки и продажи криптовалюты непосредственно между пользователями, без посредничества бирж. В этом случае платформа Binance выступает гарантом сделки через эскроу-сервис.
Будет ли работать Binance в Украине дальше?
Binance в Украине будет функционировать и в дальнейшем. В частности, разрешено заводить деньги на платформу, чтобы осуществлять там определенные операции.
Нужно отметить, что для пополнения счета Binance и в дальнейшем можно использовать Google Pay. Также открыта эта опция и для – Apple Pay.
Остаются доступны SWIFT-переводы на Binance. При чем, их можно использовать как для пополнения счета, так и – снятия средств.