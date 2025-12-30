Какие изменения внедрил Binance в декабре 2025 для Украины?

Binance, в частности, приостанавливает предоставление ряда услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что именно изменилось с 29 декабря:

Запрещен вывод средств непосредственно на карты. Речь идет как о VISA, так и – MasterCard.

Также запрещены периодические покупки – Recurring Buy. Имеется в виду, что автоматические ордера на регулярную покупку крипты больше выполняться не будут.

Убраны лимитные ордера на покупку. То есть, отменены заявки на приобретение активов за фиат.

Платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро (EUR), польским злотым (PLN) и другими валютами, формально остается в списке доступных методов,

– отмечает издание.

Есть определенные ограничения на пользование сервисом Zen.com. Только с 6 января 2026 года он должен осуществлять полноценную работу с:

депозитами;

а также выводом средств.

Если деньги нужны срочно вывести с Binance сейчас, можно использовать:

SWIFT-переводы;

P2P-торговлю.

Заметим, что P2P-торговля разрешена не везде. Однако в Украине эта услуга доступна, сообщает Binance.

Справка: P2P-торговля (то есть, peer-to-peer) – это процесс покупки и продажи криптовалюты непосредственно между пользователями, без посредничества бирж. В этом случае платформа Binance выступает гарантом сделки через эскроу-сервис.

Будет ли работать Binance в Украине дальше?