В Інституті міжнародних фінансів вважають, що напад на Україну відкине Росії у контексті економічного зростання, щонайменше, на 15 років. Колектив цієї організації складається з впливових представників світових фінансових компаній.

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Росія відкотиться на 15 років назад

Експерти визначили кілька наслідків повномасштабної війни в Україні, які призведуть до сильного удару для фінансової системи Росії. За оцінками експертів, це поверне економіку до стану на рівні 2007 року. Виділяють три основні підстави:

іноземні компанії покидають Росію й звільняють працівників,

обвал експорту через санкції,

талановиті росіяни покидають територію держави-агресорки.

Прогнозують, що російська економіка скоротиться на 15% у 2022 році та ще на 3% – у 2023 році. Додають, що ситуація у Росії може стати ще гіршою. Усе буде залежати від того наскільки швидко країни Європи виконають свій план щодо відмови від нафти та газу держави-агресорки.

Євросоюз погодив шостий пакет санкцій, у якому йдеться про відмову від імпорту 90% російської нафти до кінця 2022 року. Водночас у блоці заявили, що відмова від газу займе істотно більше часу.

Крім того, Росія балансує на межі історичного дефолту. Річ у тому, що у держави-агресорки виникає все більше проблем з виконанням свої фінансових зобов'язань перед іноземними інвесторами за облігаціями після того, як країну відрізали від глобальної фінансової системи.

До теми! Контроль на внутрішньому рівні за рухом капіталу призвів до зміцнення російської національної валюти – рубля. Проте це результат того, що Росія намагається послабити власну національну валюту.

Водночас держава-агресорка вимушена пропонувати паливо з величезними знижками, особливо нафту, через зниження попиту на енергію в багатьох частинах світу. Експерти визнали, що доходи росіян від імпорту фактично зросли після початку війни в Україні. Головна причина – зростання цін на енергоносії. Проте вони наголосили, що йдеться лише про короткотривалу вигоду, а ізоляція країни від західних ринків буде мати суттєво важливіший ефект та підірве економіку.

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