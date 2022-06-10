В Інституті міжнародних фінансів вважають, що напад на Україну відкине Росії у контексті економічного зростання, щонайменше, на 15 років. Колектив цієї організації складається з впливових представників світових фінансових компаній.
Зверніть увагу Нові тарифи через дефіцит пального: де та на скільки в Україні вже підняли ціни на проїзд
Росія відкотиться на 15 років назад
Експерти визначили кілька наслідків повномасштабної війни в Україні, які призведуть до сильного удару для фінансової системи Росії. За оцінками експертів, це поверне економіку до стану на рівні 2007 року. Виділяють три основні підстави:
- іноземні компанії покидають Росію й звільняють працівників,
- обвал експорту через санкції,
- талановиті росіяни покидають територію держави-агресорки.
Прогнозують, що російська економіка скоротиться на 15% у 2022 році та ще на 3% – у 2023 році. Додають, що ситуація у Росії може стати ще гіршою. Усе буде залежати від того наскільки швидко країни Європи виконають свій план щодо відмови від нафти та газу держави-агресорки.
Євросоюз погодив шостий пакет санкцій, у якому йдеться про відмову від імпорту 90% російської нафти до кінця 2022 року. Водночас у блоці заявили, що відмова від газу займе істотно більше часу.
Крім того, Росія балансує на межі історичного дефолту. Річ у тому, що у держави-агресорки виникає все більше проблем з виконанням свої фінансових зобов'язань перед іноземними інвесторами за облігаціями після того, як країну відрізали від глобальної фінансової системи.
Водночас держава-агресорка вимушена пропонувати паливо з величезними знижками, особливо нафту, через зниження попиту на енергію в багатьох частинах світу. Експерти визнали, що доходи росіян від імпорту фактично зросли після початку війни в Україні. Головна причина – зростання цін на енергоносії. Проте вони наголосили, що йдеться лише про короткотривалу вигоду, а ізоляція країни від західних ринків буде мати суттєво важливіший ефект та підірве економіку.
Актуально – перша заступниця голови НБУ про ситуацію з економікою: дивитися відео