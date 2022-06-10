В Институте международных финансов считают, что нападение на Украину отбросит Россию в контексте экономического роста, как минимум, на 15 лет. Коллектив этой организации состоит из влиятельных представителей мировых денежных компаний.

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Россия откатится на 15 лет назад

Эксперты определили несколько последствий полномасштабной войны в Украине, которые приведут к сильному удару финансовой системы России. По оценкам экспертов, это вернет экономику в состояние на уровне 2007 года. Выделяют три основных основания:

иностранные компании покидают Россию и увольняют работников,

обвал экспорта из-за санкций,

талантливые россияне покидают территорию государства-агрессорки.

Прогнозируют, что российская экономика сократится на 15% в 2022 году и еще 3% – в 2023 году. Добавляют, что ситуация в России может оказаться еще хуже. Все будет зависеть от того, насколько быстро страны Европы выполнят свой план по отказу от нефти и газа государства-агрессоры.

Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, в котором говорится об отказе от импорта 90% российской нефти до конца 2022 года. В то же время, в блоке заявили, что отказ от газа займет существенно больше времени.

Кроме того, Россия балансирует на грани исторического дефолта. Дело в том, что у государства-агрессорки возникает все больше проблем с выполнением своих финансовых обязательств перед иностранными инвесторами по облигациям после того, как страна была отрезана от глобальной финансовой системы.

К теме! Контроль на внутреннем уровне за движением капитала привел к укреплению российской национальной валюты – рубля. Однако это результат того, что Россия пытается ослабить свою национальную валюту.

В то же время государство-агрессорка вынуждено предлагать топливо с огромными скидками, особенно нефть, из-за снижения спроса на энергию во многих частях света. Эксперты признали, что доходы россиян от импорта фактически выросли после начала войны в Украине. Главная причина – рост цен на энергоносители. Однако они подчеркнули, что речь идет только о краткосрочной выгоде , а изоляция страны от западных рынков будет иметь существенно более важный эффект и подорвет экономику.

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