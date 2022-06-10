Зараз рубль міцніший, ніж це було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними Yahoo!Finance, один долар коштує 58,15 рубля, передає 24 канал.

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Зазначимо, що до 24 лютого рубль був на рівні 80 за долар. У березні він навіть сягав рівнів у 150 рублів за долар.

Чому Росії шкодить міцний рубль

Китай роками стримує свою національну валюту від надмірного зміцнення, оскільки в нього експорт переважає над імпортом. Це нормальна практика:

Якщо країна орієнтована на експорт, то їй вигідна слабка національна валюта. Адже в такому разі експортер отримує більше грошової маси в нацвалюті.

Якщо країна більш імпортозалежна, то їй навпаки вигідно мати міцну валюту, щоб витрачати менше грошей на купівлю товарів з-за кордону.

Росія зараз працює чисто на експорт. Лише контейнерний імпорт в Росію впав на 60%, за даними Bloomberg. При цьому країна-агресорка продовжує продавати свої енергоносії на експорт.

Через міцний рубль експортери сплачують менше податків до бюджету, а споживачі віддають перевагу дешевшому імпорту (який ще залишився), витісняючи з ринку місцевих виробників. Тож Росії зараз був би вигідним слабкий рубль.

Чому рубль зміцнився

На початку повномасштабної війни рубль почав знецінюватися. І центробанк поспішив ввести низку валютних обмежень, для того, щоб штучно тримати курс на міцному рівні.

Але згодом і попит на долар впав сам по собі – вже навіть не потрібно було тримати всі ті обмеження, оскільки через падіння імпорту в бізнесу й людей не було потреби купувати долар.

Попит на валюту став набагато нижчим за пропозицію, що поклало початок рекордному зміцненню рубля.

Тепер міцний рубль став проблемою. Центробанк Росії назвав це ключовим ризиком у своєму звіті за 31 травня.

Очікується, що центральний банк може вкотре опустити ключову ставку в намаганні ослабити долар. Цього разу ставка може впасти нижче за довоєнний рівень.

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