Зараз рубль міцніший, ніж це було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними Yahoo!Finance, один долар коштує 58,15 рубля, передає 24 канал.
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Зазначимо, що до 24 лютого рубль був на рівні 80 за долар. У березні він навіть сягав рівнів у 150 рублів за долар.
Чому Росії шкодить міцний рубль
Китай роками стримує свою національну валюту від надмірного зміцнення, оскільки в нього експорт переважає над імпортом. Це нормальна практика:
- Якщо країна орієнтована на експорт, то їй вигідна слабка національна валюта. Адже в такому разі експортер отримує більше грошової маси в нацвалюті.
- Якщо країна більш імпортозалежна, то їй навпаки вигідно мати міцну валюту, щоб витрачати менше грошей на купівлю товарів з-за кордону.
Росія зараз працює чисто на експорт. Лише контейнерний імпорт в Росію впав на 60%, за даними Bloomberg. При цьому країна-агресорка продовжує продавати свої енергоносії на експорт.
Через міцний рубль експортери сплачують менше податків до бюджету, а споживачі віддають перевагу дешевшому імпорту (який ще залишився), витісняючи з ринку місцевих виробників. Тож Росії зараз був би вигідним слабкий рубль.
Чому рубль зміцнився
- На початку повномасштабної війни рубль почав знецінюватися. І центробанк поспішив ввести низку валютних обмежень, для того, щоб штучно тримати курс на міцному рівні.
- Але згодом і попит на долар впав сам по собі – вже навіть не потрібно було тримати всі ті обмеження, оскільки через падіння імпорту в бізнесу й людей не було потреби купувати долар.
- Попит на валюту став набагато нижчим за пропозицію, що поклало початок рекордному зміцненню рубля.
- Тепер міцний рубль став проблемою. Центробанк Росії назвав це ключовим ризиком у своєму звіті за 31 травня.
- Очікується, що центральний банк може вкотре опустити ключову ставку в намаганні ослабити долар. Цього разу ставка може впасти нижче за довоєнний рівень.
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