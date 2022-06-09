Одна з ключових причин такої тенденції – суттєве подорожчання пального. Цінник на проїзд у громадському транспорті уже зріс у кількох українських областях та містах. Яка саме ситуація у різних регіонах країни – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Львів

Жителів міста Лева зобов'язані платити 15 гривень за проїзд у громадському автотранспорті уже з 2 червня. Попередня ціна – 10 гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Натомість вартість проїзду у трамваях та тролейбусах наразі залишається на попередньому рівні – 10 гривень (8,5 гривні за умови придбання квитка онлайн), як і для пасажирів з усіх пільгових категорій.

Додамо, що перевізники закликали підвищити ціну за проїзд до більше ніж 20 гривень. Вони обґрунтували цю вимогу наступним чином: робота стала збитковою, оскільки в попередньому тарифі була закладена вартість пального на рівні 24 гривень, тоді як сьогодні цей показник суттєво зріс.

Івано-Франківськ

Жителі Івано-Франківська будуть платити більше за проїзд у громадському транспорті вже з 16 червня. Там ціна проїзду в автотранспорті у приватних перевізників зросте до 10 гривень. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

Мер також додав, що вартість проїзду в комунальному транспорті залишиться на попередньому рівні:

10 гривень при оплаті готівкою;

при оплаті готівкою; 8 – за умови розрахунку банківською карткою;

– за умови розрахунку банківською карткою; 6 – при використанні картки "Галка".

Луцьк

Схоже рішення планують ухвалити й на Волині. Глава департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль заявив, що вартість проїзду у громадському транспорту однозначно піде вгору. Підставами для такого кроку він назвав подорожчання складових, які впливають на тариф:

пального,

запчастин,

розміру мінімальної заробітної плати.

Смаль додав, що місцеві перевізники пропонують ціну на рівні 16 гривень за проїзд, тоді як у міській раді очікують, що цей показник буде трохи меншим. На думку політика, вартість проїзду встановлять в діапазоні від 12 – 15 гривень.

Остаточне рішення щодо цього питання мають на меті ухвалити на засіданні виконкому міської ради, яке заплановане на 15 червня, пише видання Волинські новини. Посадовець також додав, що у разі зменшення ціни пального у 2,5 раза, то у Луцьку відновлять попередній тариф.

Дніпро

Аналогічну тенденцію зафіксували й у Дніпрі. Наразі там платять за проїзд у громадському транспорті 10 гривень. Проте вже літом ціна може зрости до 20 або 30 гривень. Пояснюють це зростанням вартості на пальне та запчастини.

За словами фахівця департаменту транспорту міської ради Івана Васючкова, наразі не зрозуміло, що буде з ціною на дизельне паливо вже через 1 – 2 тижні. Й малоймовірно, що вартість буде падати.

Хмельниччина

У Хмельницькій області зросла вартість проїзду в автобусних рейсів, які курсують на щоденній основі, тоді як їхня кількість істотно впала, пише Суспільне. Основними причинами називають повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну та подорожчання пального.

До теми! Очільниця Хмельницької автостанції №1 Неля Соловей розповіла, що кожного дня вони відправляють 200 автобусів, хоча до війни ця цифра була на 20% більшою. Йдеться про приміське, міжміське, міжобласне та міжнародне сполучення.

Зокрема, водій міжміського автобуса Віктор Якущенко, який курсує за маршрутом з Чемеровець до Хмельницького, повідомив, що вартість квитка зросла зі 140 гривень до 160. Тоді як водій з міжнародного автобуса Ігор Салацький додав, що його роботодавець вирішив ціну не підіймати.

Він їздить до Польщі. За його словами, зараз більшість його пасажирів – люди, які повертаються до України з-за кордону. Він також сказав, що важливою проблемою є нестача пального, тож вони вимушені вночі перед виїздами стояти у чергах на заправках.

Тернопіль

Натомість у Тернополі поки що вирішили утриматися від такого кроку. Тому у місті обрали інший шлях. Йдеться про проведення низки заходів, які покликані зекономити гроші щодо перевезення пасажирів громадського транспорту та збереження тарифу на проїзд у міських автобусах та тролейбусах на попередньому рівні. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Перш за все у місті вирішили зменшити кількість одиниць громадського транспорту, що курсує та кількість рейсів. Йдеться про цифру в середньому на рівні 20 – 25%.

Після аналізу потоку пасажирів за напрямками, які обслуговує підприємство КП "Тернопільеелктротранс", експерти скорегували кількість транспортних засобів, які продовжать їздити та графіків руху на маршрутах:

загалом у Тернополі кількість одиниць громадського транспорту скоротили з 44 до 34;

з щодо тролейбусів – з 51 одиниці в робочі дні до 44 та 27 у вихідні;

– з 51 одиниці в робочі дні до на автобусних маршрутах відтепер на день замість 39 автобусів буде курсувати 32;

замість буде курсувати таким чином, вдалося скоротити використання дизеля на 2903 літрів.

Також у Тернополі зберегли усі пільги на проїзд в громадському транспорті. У комунальному громадському транспорті без оплати за проїзди зможуть їздити учні, студенти та всі групи пільговиків.

Що відбувається з пальним в Україні

Після початку повномасштабної війни, яку почала Росія, в Україні сформувався дефіцит пального. Одна з причин – знищення ворогом відповідних складів та інфраструктури: Наприклад, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод. Також росіяни відповідальні за блокування портів, що призводить до відсутності імпорту нафти та нафтопродуктів морем.

Цікаво! Тож переорієнтація на ринок Європи й формування нової транспортної мережі наразі мають критичне значення для України. Ще один надважливий фактор – першочергове забезпечення пальним захисників України.

Усе це впливає і на вартість пального, й на завантаженість заправок в Україні, й на тривалість такої ситуації. На сьогодні ситуація з пальним в Україні покращилася, але все є низка викликів. Зокрема, очільник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що у кожному регіоні ситуація із дефіцитом пального різниться:

у столиці та західних регіонах України фіксують найменше проблем із пальним;

наприклад, на Закарпатті повідомили про розв'язання цього питання;

досить стабільна ситуація з пальним в Одесі;

найскладніша ситуація у центральних та східних областях України.

Очікують, що загалом кризу з пальним вдасться усунути після налагодження роботи нових транспортних коридорів з Європи. Ця система має почати роботу до серпня.

Додамо, що за прогнозом Нацбанку ситуація із ціною на бензин стабілізуються, однак все одно залишиться на високому. Таку динаміку пов'язують із рекордними цінами на нафту і нафтопродукти на глобальному ринку.

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