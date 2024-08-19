Потужний банк у Киргизстані поставив на паузу співпрацю з трьома російськими кредиторами

У Киргизстані потужний банк повідомив про призупинення переказів через відразу кілька російських банків. Це рішення продиктоване санкціями США.

Великий банк у Киргизстані поставив на паузу перекази з Росією

MBank, який є четвертий за обсягом активів у Киргизстані, повідомив про призупинення грошових переказів через російські банки на невизначений термін. Це рішення стосується підсанкційних російських банків. Йдеться про Сбєрбанк, Тінькофф та МТС, згідно з російськими ЗМІ.

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У MBank додали, що вхідні грошові перекази будуть здійснювати у співпраці з кредиторами, які не входять до санкційних списків. Відповідні операції будуть проводити за рублевими реквізитами. Нагадаємо, що з початку 2024 року чимало банків у Киргизстані уже призупинили роботу систем грошових переказів із Росії. Головна причина – розширення санкційних обмежень проти Росії.

У середині червня США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до санкційного списку внесли понад 100 російських компаній, які мають зв'язки з військово-промисловим комплексом агресора. Крім того, під санкції потрапила й Московська фондова біржа.

Нагадаємо, що український "ПриватБанк" оголосив про розширення географії доставки платіжних карток за кордоном. Відтепер картки зможуть отримати українці, які перебувають у США, Словенії та Швейцарії.