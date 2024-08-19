"ПриватБанк" розширив географію доставлення карток у світі
Згідно з офіційними даними, відтепер "ПриватБанку" буде доставляти платіжні картки клієнтам, які перебувають у США, Швейцарії та Словенії. Безпосередньо за доставку карток буде відповідати Укрпошта.
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Додають, що Укрпошта буде доставляти замовлення на будь-яку адресу у вище згаданих країнах. Кредитор також розкрив деталі щодо вартості цієї послуги:
- "ПриватБанк" буде доставляти платіжні картки до США, Швейцарії та Словенії безплатно до кінця поточного року;
- Це стосується усіх клієнтів банку, які перевипустили поточну платіжну картку або відкрили нову цифрову картку в застосунку Приват24.
Нагадаємо, що у середині серпня "ПриватБанк" змінив тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу. Державний банк вдвічі зменшив плату за міжнародні перекази у застосунку Приват24.