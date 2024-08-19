Крупный банк в Кыргызстане поставил на паузу переводы с Россией

MBank, который является четвертым по объему активов в Кыргызстане, сообщил о приостановлении денежных переводов через российские банки на неопределенный срок. Это решение касается подсанкционных российских банков. Речь идет о Сбербанке, Тинькофф и МТС, согласно российским СМИ.

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В MBank добавили, что входящие денежные переводы будут осуществлять в сотрудничестве с кредиторами, которые не входят в санкционные списки. Соответствующие операции будут проводить по рублевым реквизитам. Напомним, что с начала 2024 года многие банки в Кыргызстане уже приостановили работу систем денежных переводов из России. Главная причина – расширение санкционных ограничений против России.

К теме! В середине июня США ввели новый пакет санкций против России. В частности, в санкционный список внесли более 100 российских компаний, которые имеют связи с военно-промышленным комплексом агрессора. Кроме того, под санкции попала и Московская фондовая биржа.

Напомним, что украинский "ПриватБанк" объявил о расширении географии доставки платежных карт за рубежом. Отныне карты смогут получить украинцы, которые находятся в США, Словении и Швейцарии.