Зростання попиту на золото: як на це вплинув Центробанк

Попит на золото зростає. Попри збільшення ціни на цей метал, фінансові установи, банки та окремі особи активно його купують.

Як зріс попит на золото

Відповідно до підрахунків Всесвітньої ради із золота, у 2023 році обсяги покупки цього металу досягли рекордного показника. У 2024 році це значення може стати більшим.

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Цьогорічне зростання об'ємів проданого золота можливо на тлі потенційного зниження процентної ставки в США. Потрібно розуміти, що ця ситуація стимулюватиме підвищення вартості злитків з цього металу.

Чому зросли об'єми проданого золота

Протягом 2023 року об'єми купленого золота зросли на 3%. Загальний обсяг склав – 4 899 тонн.

Зростання у 2023 році відбулося у тому числі завдяки попиту на позабіржовому ринку. Також золото активно купували Центробанки. Особливо багато купували фінансові установи країн Китаю і Польщі.

В позабіржовій торгівлі беруть участь хедж-фонди, суверенні об'єднання та активи приватних осіб.

До вказаного об'єму проданого золота відносяться:

монети;

ювелірні вироби;

злитки;

покупки Центробанків;

активи на біржових фондах та поза біржею.