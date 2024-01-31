Как вырос спрос на золото

Согласно подсчетам Всемирного совета по золоту, в 2023 году объемы покупки этого металла достигли рекордного показателя. В 2024 году это значение может стать большим.

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Нынешний рост объемов проданного золота возможен на фоне потенциального снижения процентной ставки в США. Нужно понимать, что эта ситуация будет стимулировать повышение стоимости слитков из этого металла.

Почему выросли объемы проданного золота

Рост в 2023 году произошел, в том числе, благодаря спросу на внебиржевом рынке. Также золото активно покупали Центробанки. Особенно много покупали финансовые учреждения стран Китая и Польши.

К указанному объему проданного золота относятся:

  • монеты;
  • ювелирные изделия;
  • слитки;
  • покупки Центробанков;
  • активы на биржевых фондах и вне биржи.