Чому акції впали

Компанія зазнавала труднощів із підтримкою зростання продажів у останні роки на тлі зростаючої конкуренції, як від традиційних конкурентів, таких як Zara, що належить Inditex, так і від онлайн-магазинів швидкої моди.

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У середу H&M повторив попередню стратегію щодо контролю витрат та рентабельності.

Зауважте! Операційний прибуток за фінансовий рік, що завершився 30 листопада 2023 року, більш ніж подвоївся і склав 14,5 мільярда шведських крон (еквівалентно 1,4 мільярда доларів), зростання з 7,17 мільярда крон у попередньому році. Однак операційна маржа H&M у четвертому кварталі знизилася, опинившись нижче від ринкових очікувань.

Європейські акції рітейлерів впали на 1,2% у ранковій торгівлі.

Зміна кадрів

Крім того, у групі H&M відбулася несподівана зміна керівництва: Гелена Хельмерссон, яка працювала генеральним директором протягом останніх чотирьох років, покидає свою посаду. На її місце призначений Даніель Ервер.

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У своїй заяві Хельмерссон сказала, що йде з "сумішшю почуттів" і пишається тим, як фірма долала пандемію та геополітичні виклики.

Однак іноді це було дуже виснажливо для мене особисто,

— сказала вона.

Ервер наразі є керівником найбільшого бренду групи, і працює в компанії вже 18 років.

Група H&M знаходиться у міцній позиції, з позитивною тенденцією до рентабельності та гарними умовами для подальших покращень у 2024 році. Даніель є компетентним, досвідченим та шанованим лідером і має риси, необхідні для подальшого розвитку групи H&M,

— стверджує голова групи Карл-Йохан Перссон.

Аналітики з UBS зазначили, що інвестори звернуть увагу на "слабке споживче середовище", яке вказують продажі у грудні та січні, котрі були нижчими за очікування консенсусу.

Важливо! Цей фактор, разом зі зниженням прогнозів на перший квартал, підвищеними очікуваннями щодо капітальних витрат та пропущенням прибутку у четвертому кварталі, негативно вплине на ціни акцій.