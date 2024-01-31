Як зріс попит на золото
Відповідно до підрахунків Всесвітньої ради із золота, у 2023 році обсяги покупки цього металу досягли рекордного показника. У 2024 році це значення може стати більшим.
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Цьогорічне зростання об'ємів проданого золота можливо на тлі потенційного зниження процентної ставки в США. Потрібно розуміти, що ця ситуація стимулюватиме підвищення вартості злитків з цього металу.
Чому зросли об'єми проданого золота
Зростання у 2023 році відбулося у тому числі завдяки попиту на позабіржовому ринку. Також золото активно купували Центробанки. Особливо багато купували фінансові установи країн Китаю і Польщі.
До вказаного об'єму проданого золота відносяться:
- монети;
- ювелірні вироби;
- злитки;
- покупки Центробанків;
- активи на біржових фондах та поза біржею.