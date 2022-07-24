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Відродження експорту нафти та газу з країн Африки
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Європи почали активно шукати нові країни для співпраці в енергетичному секторі. Чимало з них звернули увагу на Африку, тим самим відроджуючи інтерес до відповідних проєктів цього регіону. Від них раніше відмовлялися через фінансовий аспект та кліматичну повістку.
Енергетичні фірми вважають, що енергетичні проєкти в Африці загалом можна оцінити у 100 мільярдів доларів, згідно з розрахунками Reuters проведеними з використанням оцінок публічних та приватних компаній.
Африканські країни, які наразі мають невеликий або зовсім нульовий видобуток газу та нафти можуть зафіксувати мільярди інвестицій в енергетичний сектор у наступні роки. Зокрема, йдеться про такі країни як:
- Намібія,
- Уґанда,
- Кенія,
- Мозамбік,
- Південна Африка,
- Танзанія.
Для прикладу, лише одна Намібія здатна забезпечити приблизно пів мільйона барель нафти на добу у рамках буріння перспективних свердловин в останні місяці. Тоді як Міжнародне енергетичне агентство вважає, що загалом Африка спроможна замінити п'яту частину російського газу до 2030 року. Організація з Парижа додала, що за цей період в країни Європи може поступати додаткові 30 мільярдів кубометрів африканського газу на рік.
Про що говорять фахівці та основні гравці сектору
Очільник канадської компанії Eco Atlantic Oil & Gas заявив, що великі гравці в енергетичному секторі займають більші позиції, конкуруючи за розвідку, розвитку та видобування нафти. Зокрема, він згадав про активність у нафтових басейнах біля берегів Намібії та Південної Африки.
Інвестицію в енергетичний сектор Африки все ще не відновилися від стрімкого падіння цін на нафту та газ у 2014 році. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство у червневому звіті, підкресливши потенціал континенту щодо послаблення ситуації із дефіцитом пропозиції на ринку.
Ми посередині першої справді глобальної енергетичної кризи й ми маємо знайти рішення, щоб компенсувати втрату російських нафти та газу,
– заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол у червні.
Держави та компанії, які мають на меті інвестувати в нафту і газ в Африці, усвідомлюють, що їм потрібно швидко діяти, аби отримати прибуток від невикористаних запасів. Річ у тому, що вони розуміють, що глобальний перехід на технології з низьким вмістом вуглецю зробить багато проєктів з викопного палива нежиттєздатними:
- Про це говорять керівники та чиновники, оскільки внутрішній попит на паливо та електроенергію також зростає;
- В Африці розцінюють цю тенденцію як золотий шанс задіяти активи на фоні енергетичного переходу.
На момент створення цього матеріалу, вартість двох найпопулярніших марок нафти, згідно з Bloomberg, коливається на рівні:
- Brent – 103,20 долара за барель;
- WTI – 94,70 долара за барель.
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