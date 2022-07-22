Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 103,28 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 0,56%.

торгуються на рівні 103,28 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 0,56%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 94,80 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 1,61% менше, ніж на відкритті ринку.

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Що відбувається на ринку нафти

Останнім часом ціни на ринку нафти переживають своєрідний "шторм": ціна то різко падає, то різко росте, тому що різні фактори тиснуть на ринок:

З одного боку росту цін сприяє занепокоєння щодо пропозиції нафти через санкції Заходу стосовно росії. Адже ЄС до кінця року майже повністю відмовиться від російської нафти і шукає альтернативи.

З іншого боку зростає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту, а разом з тим і ціни.

Ще один фактор – рішення ОПЕК щодо обсягів видобування нафти.

Прогнози для ринку нафти

Фахівці не можуть однозначно дати відповідь на питання, якими будуть ціни на нафту до кінця поточного року. Річ у тому, що ніхто не знає, коли чекати на глобальну рецесію, яка скоріш за все-таки настане. Адже з глобальною рецесією впаде попит на нафту, а з ним і ціни.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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