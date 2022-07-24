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Возобновление экспорта нефти и газа из стран Африки
После полномасштабного вторжения россии в Украину страны Европы начали активно искать новые страны для сотрудничества в энергетическом секторе. Многие из них обратили внимание на Африку, тем самым возрождая интерес к соответствующим проектам этого региона. От них раньше отказывались из-за финансового аспекта и климатической повестки.
Энергетические фирмы считают, что энергетические проекты в Африке в целом можно оценить в 100 миллиардов долларов, согласно расчетам Reuters, проведенным с использованием оценок публичных и частных компаний.
Африканские страны, имеющие в настоящее время небольшую или совсем нулевую добычу газа и нефти, могут зафиксировать миллиарды инвестиций в энергетический сектор в последующие годы. В частности, речь идет о таких странах как:
- Намибия,
- Уганда,
- Кения,
- Мозамбик,
- Южная Африка,
- Танзания.
Например, только одна Намибия способна обеспечить примерно полмиллиона баррели нефти в сутки в рамках бурения перспективных скважин в последние месяцы. В то время как Международное энергетическое агентство считает, что в целом Африка способна заменить часть российского газа до 2030 года. Организация из Парижа добавила, что за этот период в страны Европы могут поступать дополнительные 30 миллиардов кубометров африканского газа в год.
О чем говорят специалисты и основные игроки сектора
Глава канадской компании Eco Atlantic Oil & Gas заявил, что крупные игроки в энергетическом секторе занимают большие позиции, конкурируя за разведку, развитие и добычу нефти. В частности, он упомянул об активности в нефтяных бассейнах у берегов Намибии и Южной Африки.
Инвестиции в энергетический сектор Африки все еще не возобновились от стремительного падения цен на нефть и газ в 2014 году. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство в июньском отчете, подчеркнув потенциал континента по ослаблению ситуации с дефицитом предложения на рынке.
Мы посреди первого действительно глобального энергетического кризиса и мы должны найти решение, чтобы компенсировать потерю российских нефти и газа,
– заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в июне.
Государства и компании, имеющие целью инвестировать в нефть и газ в Африке, осознают, что им нужно быстро действовать, чтобы получить прибыль от неиспользованных запасов. Дело в том, что они понимают, что глобальный переход на технологии с низким содержанием углерода сделает многие проекты из ископаемого топлива нежизнеспособными:
- Об этом говорят руководители и чиновники, поскольку внутренний спрос на топливо и электроэнергию также растет;
- В Африке расценивают эту тенденцию золотым шансом задействовать активы на фоне энергетического перехода.
На момент создания этого материала, стоимость двух самых популярных марок нефти, согласно Bloomberg колеблется на уровне:
- Brent – 103,20 доллара за баррель;
- WTI – 94,70 доллара за баррель.
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