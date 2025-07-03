За що хочуть націоналізувати майно Струкова
Генеральна прокуратура Росії хоче націоналізувати активи, що належать родині Костянтина Струкова і його близьким соратникам. До них входить і частка в ПАТ "Южуралзолото", четвертій за величиною золотодобувній компанії в Росії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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66-річний Струков підозрюється в незаконному управлінні активами, займаючи державну посаду. Раніше цього тижня сили безпеки провели обшук у штаб-квартирі "Южуралзолота" в місті Челябінськ.
Чому це свідчення економічної кризи
Ця справа підкреслює зростаючі ризики, з якими стикається бізнес в Росії. Місцева влада активізує зусилля зі націоналізації активів відтоді, як Кремль ввів війська в Україну у 2022 році.
Примітно! З 2022 року російська влада повернула собі активи на трильйони рублів. Під особливою увагою – олігархи, які мають подвійне громадянство, проживають за кордоном або займають державні посади.
Хто такий Костянтин Струков
Струков, член керівної партії "Єдина Росія", був депутатом Челябінської обласної думи. Його статки оцінюються в 1,9 мільярда доларів – активи "Южуралзолота" лежать в основі його бізнесу. Олігарх перебуває під санкціями США, Європейського союзу та Великої Британії. Активи належать його дочці Олександрі, яка має швейцарське громадянство.