Краще не буде: що насправді чекає на ринок нафти у 2026 році
- S&P Global Energy прогнозує, що світовий попит на нафту у 2026 році буде меншим на 700 000 барелів на добу через конфлікт на Близькому Сході.
- Блокування Ормузької протоки вплинуло на роботу 178 нафтопереробних заводів, які забезпечують майже 40% світових потужностей з перероблення нафти.
Консалтингова компанія S&P Global Energy змінила свій прогноз щодо попиту на нафту у 2026 році. Коригування відбулися на тлі подій на Близькому Сході.
Як зміниться ситуація на нафтовому ринку?
S&P Global Energy вважає, що світовий попит на нафту на 2026 рік буде меншим на 700 000 барелів на добу, повідомляє Reuters.
Потрібно розуміти, що конфлікт на Близькому Сході порушує постачання енергоносіїв з цього регіону. Зокрема, попит буде меншим у II кварталі 2026 року саме з цих причин.
Важливо! У II кварталі 2026 року попит на нафту впаде в Азії та на Близькому Сході.
Наразі очікується, що:
- зростання світового попиту на нафту зменшиться до 400 000 барелів на добу;
- для порівняння, довоєнний прогноз складав – 1,1 мільйона барелів на добу.
Ормузька протока була закрита майже з початку конфлікту на Близькому Сході. Її блокування вплинуло на роботу близько 178 нафтопереробних заводів. Саме на ці підприємства припадає майже 40% від світових потужностей з перероблення нафти.
Ціни на фізичну нафту марки Brent обмежуються значним вилученням стратегічних запасів нафти такими країнами, як Японія та Південна Корея, для подолання дефіциту палива,
– вказує видання.
Зауважимо, про вивільнення стратегічних запасів Японії стало відомо ще у березні. Цей процес відбувається поступово, повідомляє NHK.
Зверніть увагу! Найбільші зміни були відчутні у цінах на дизель та авіаційне паливо.
Чи відкриється Ормуз найближчим часом?
Минулої п'ятниці Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Комерційні судна протягом невеликої кількості часу змогли проходити цим шляхом. Згодом Іран знову закрив Ормуз.
Річ у тім, що США свою блокаду не зняли. Американські сили навіть захопили іранське судно.
Наразі між Іраном та США зростає напруга. Тегеран офіційно не підтримав перемир'я. До того ж іранські сили захопили декілька контейнеровозів.