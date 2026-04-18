Як рахуватимуть стаж по-новому?

В Україні змінюють підхід до підтвердження страхового стажу, і це безпосередньо вплине на процедуру призначення пенсій. Основна ідея полягає у тому, аби відійти від жорсткої прив’язки до паперових документів і розширити інструменти, за допомогою яких можна довести свою трудову історію.

Нові правила передбачають, що у разі відсутності даних у державних реєстрах органи Пенсійного фонду не просто відмовлятимуть, а повідомлятимуть людину про нестачу інформації та пропонуватимуть надати додаткові підтвердження, йдеться у проєкті Закону.

Загалом нова модель робить систему більш гнучкою та адаптованою до реальних обставин. Зменшується залежність від паперових документів, а роль електронних реєстрів і альтернативних джерел інформації зростає.

Які періоди стажу зарахують а які ні?

Один із ключових моментів нововведень – це можливість зарахування періодів роботи навіть у випадках, коли внески фактично не були сплачені. Якщо роботодавець подавав звітність щодо нарахування ЄСВ, але має борги, ці періоди можуть врахувати при визначенні права на пенсію.

Такий підхід дозволяє уникнути ситуацій, коли людина втрачає стаж не з власної вини, а через порушення з боку роботодавця.

Довідково: Для періодів роботи до впровадження електронного обліку ключовим доказом традиційно була трудова книжка. Проте тепер її відсутність або неповні записи не означатимуть автоматичну відмову.

Стаж можна буде підтвердити за рахунок:

архівних довідок і документів з місця роботи чи навчання

даних із державних реєстрів

інформації про доходи та сплату внесків

Якщо ж документи повністю відсутні, передбачена можливість встановлення стажу через окрему процедуру або в судовому порядку, нагадує ПФУ.

Що зміниться з трудовими книжками в Україні?