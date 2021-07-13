У поліції Нової Зеландії викрали біткойни на суму 45 тисяч доларів

Поліція Нової Зеландії вела таємну операцію проти зловмисників. Але в результаті ті викрали у поліції 45 тисяч доларів у біткойнах з криптогаманця.

Невдала операція

Правоохоронці вели онлайн-розслідування у сфері відмивання грошей, але в результаті втратили кошти. Криптовалюту поліція придбала у 2020 році для "контрольованої покупки" — спецоперації, коли поліцейські намагаються придбати незаконні товари або послуги.

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Це досить дико,

– прокоментував засновник криптокомпанії BitPrime Росс Картер-Браун.

Він зазначив, що доступ до криптогаманця можна отримати, маючи приватний ключ або seed-фразу. Картер-Браун назвав малоймовірним, щоб детективи добровільно повідомили дані зловмисникам або останні отримали до них доступ через поліцейську мережу.

На його думку, найбільш реальним варіантом виглядає те, що контрольована покупка пішла не за планом, і ті, кого поліція намагалася заманити в пастку, зникли з криптовалютою, не надавши товарів або послуг.

Якщо поліція надіслала біткойни комусь і ця особа не дотримала своєї частини угоди, операцію не можна скасувати. Криптовалюта невблаганна,

– додав Картер-Браун.

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