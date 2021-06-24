Шахраї на мільярди
У квітні старший з братів і глава компанії Амір Каджі повідомив, що компанію Africrypt зламали. Він попросив клієнтів не звертатися до юристів і влади, заявивши, що це сповільнить процес повернення втрачених коштів.
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Однак інвестори запідозрили шахрайство та звернулися в юридичну фірму Hanekom Attorneys. Їм вдалося з'ясувати, що співробітники компанії втратили доступ до програмно-апаратної платформи за тиждень до передбачуваної атаки.
Юристи не зуміли віднайти братів, але встановили, що біткойни з рахунків Africrypt в ПАР вивели і провели через великі майнінг-пули. Тепер криптовалюту неможливо відстежити.
Справу ще розслідують
- За справу вже взявся Хокс, елітний підрозділ національної поліції.
- Крім того, попередили інші криптобіржі у всьому світі, якщо брати захочуть конвертувати свої біткойни.
- Проте офіційне розслідування в країні розпочати не можуть, оскільки криптоактиви юридично не вважаються фінансовими продуктами.
Найбільше шахрайство в історії
Поки що це рекордне шахрайство з криптовалютами, адже оцінюється в 3,6 мільярда доларів. Інцидент може стимулювати регуляторів втрутитися в криптовалютний ринок та навести порядок.
Минулого року у Південній Африці зазнав крах інвестиційний фонд Mirror Trading International. Збитки склали близько 1,2 мільярда доларів.