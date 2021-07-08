Три роки тому компанія заблокувала рахунки та повідомила про втрату тисяч цифрових монет. Проте, у 2021 році поліція затримала Олівейру у штаті Парана, Бразилія.

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Поліція почала розслідування цієї справи після скарг можливих жертв компанії Олівейра. Вони заявляли, що перестали повертати гроші, які інвестували у криптовалюту. Через кілька місяців після цієї ситуації Bitcoin Banco Group повідомила про злам та втрату 7 тисяч біткойнів. Сьогодні ці монети коштують 240 мільйонів доларів. Група також заявила, що не може виконати свої зобов'язання перед вкладниками.

Почалася судова тяганина. Офіс фірми обшукала поліція та вилучила 25 біткойнів. На початку літа 2019 року суд зобов'язав Bitcoin Banco Group надати докази злому, проте компанія цього так і не зробила. Цікаво, що з позивачем у цій справі компаніям змогла підписати позасудову угоду. У липні суд дозволив фірмі реструктурувати фінанси та почати повертати гроші вкладникам. Таким чином, BBG могла б уникнути банкрутства. Однак, у 2020 році стало відомо, що компанія замість того, щоб виконувати рішення суду та повертати борги активно співпрацює з новими клієнтами.

У Бразилії затримали "короля криптовалюти" / Фото Twitter

Водночас ЗМІ оприлюднили податкові документи Олівейри. "Король криптовалюти" зазначив, що володіє гігантським капіталом – 25 тисяч біткойнів, які тоді коштували 210 мільйонів доларів. Варто зауважити, що журналісти не змогли підтвердити справжність цього документа. Пізніше стало відомо, що американські правоохоронці висувають проти Олівейра аналогічні звинувачення. У Бразилії рахунки затриманого та його оточення заблоковані. Правоохоронці назвали Олівейру лідером злочинної організації, яка причетна до відмивання і привласнення грошей у віртуальній валюті та до порушень процесу банкрутства.

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