Неудачная операция

Правоохранители вели онлайн-расследования в сфере отмывания денег, но в результате потеряли средства. Криптовалюту полиция приобрела в 2020 году для "контролируемой покупки" – спецоперации, когда полицейские пытаются приобрести незаконные товары или услуги.

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Это довольно дико,

– прокомментировал основатель крипто-компании BitPrime Росс Картер-Браун.

Он отметил, что доступ к криптокошельку можно получить, имея частный ключ или seed-фразу. Картер-Браун назвал маловероятным, чтобы детективы добровольно сообщили данные злоумышленникам или последние получили к ним доступ через полицейскую сеть.

По его мнению, наиболее реальным вариантом выглядит то, что контролируемая покупка пошла не по плану , и те, кого полиция пыталась заманить в ловушку, исчезли с криптовалютой, не предоставив товаров или услуг.

Если полиция прислала биткоины кому-то и это лицо не сдержало своей части соглашения, операцию нельзя отменить. Криптовалюта неумолима,

– добавил Картер-Браун.

Преступлений с криптовалютой все больше

Бразилец Клаудио Оливейра, который был главой Bitcoin Banco Group, вероятно, присвоил почти 300 000 000 долларов , принадлежавших инвесторам.

А в Южной Африке два брата, которые возглавляли инвестиционную компанию, сбежали из биткоинами на сумму 3,6 миллиарда долларов .

Проблема преступлений с криптовалютой в том, что их крайне трудно отследить.