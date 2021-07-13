Неудачная операция
Правоохранители вели онлайн-расследования в сфере отмывания денег, но в результате потеряли средства. Криптовалюту полиция приобрела в 2020 году для "контролируемой покупки" – спецоперации, когда полицейские пытаются приобрести незаконные товары или услуги.
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Это довольно дико,
– прокомментировал основатель крипто-компании BitPrime Росс Картер-Браун.
Он отметил, что доступ к криптокошельку можно получить, имея частный ключ или seed-фразу. Картер-Браун назвал маловероятным, чтобы детективы добровольно сообщили данные злоумышленникам или последние получили к ним доступ через полицейскую сеть.
По его мнению, наиболее реальным вариантом выглядит то, что контролируемая покупка пошла не по плану, и те, кого полиция пыталась заманить в ловушку, исчезли с криптовалютой, не предоставив товаров или услуг.
Если полиция прислала биткоины кому-то и это лицо не сдержало своей части соглашения, операцию нельзя отменить. Криптовалюта неумолима,
– добавил Картер-Браун.
Преступлений с криптовалютой все больше
- Бразилец Клаудио Оливейра, который был главой Bitcoin Banco Group, вероятно, присвоил почти 300 000 000 долларов, принадлежавших инвесторам.
- А в Южной Африке два брата, которые возглавляли инвестиционную компанию, сбежали из биткоинами на сумму 3,6 миллиарда долларов.
- Проблема преступлений с криптовалютой в том, что их крайне трудно отследить.