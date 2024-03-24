NFT з зображенням собаки продали за понад 4 мільйони доларів: що відомо

Мемкоїн Dogwifhat (WIF) завоював неабияку прихильність серед поціновувачів. Зокрема і через неймовірно милу собачку Ачі, яка є його символом.

Що відомо про фото

Фото собаки Ачі стало символом мемкоїна ще 5 років тому. Нещодавно імовірний власник тварини продав знімок улюбленця під час аукціону як NFT-лот.

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Фото придбав криптотрейдер Gigantic Rebirth Ventures. Покупець заплатив за лот 1 210,8 ETH(Ethereum). Відповідно до теперішнього курсу, ця сума дорівнює 4,3 мільйона доларів.

17 листопада 2018 року господарі Ачі сфотографували його на камеру в чарівному капелюсі. Знімок став вірусним і в підсумку перетворився на мем і талісман для мемкоїна WIF. Сьогодні це зображення придбав Gigantic Rebirth Ventures за 1,210,759 ETH,

– написав на своїй сторінці представник платформи Foundation

Зараз, відповідно до даних платформи CoinGecko, українці можуть придбати 1 токен WIF за 95,20 гривень.