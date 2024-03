Фото собаки Ачі стало символом мемкоїна ще 5 років тому. Нещодавно імовірний власник тварини продав знімок улюбленця під час аукціону як NFT-лот.

Фото придбав криптотрейдер Gigantic Rebirth Ventures. Покупець заплатив за лот 1 210,8 ETH(Ethereum). Відповідно до теперішнього курсу, ця сума дорівнює 4,3 мільйона доларів.

17 листопада 2018 року господарі Ачі сфотографували його на камеру в чарівному капелюсі. Знімок став вірусним і в підсумку перетворився на мем і талісман для мемкоїна WIF. Сьогодні це зображення придбав Gigantic Rebirth Ventures за 1,210,759 ETH,

– написав на своїй сторінці представник платформи Foundation

