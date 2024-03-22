Варто наголосити, що це рішення стосується усіх нафтопереробних заводів в Індії: приватних і державних. Проте є важливий момент, який потрібно враховувати.

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Всі нафтопереробні заводи в Індії відмовляються від нафти з Росії

Індійські компанії більше не будуть приймати нафту, яку транспортують саме танкери ПАТ "Совкомфлот". Також додають, що нафтопереробні заводи дуже уважно вивчають інформацію про власність кожного судна. Головна ціль – впевнитися, що танкери жодним чином не пов'язані з вище згаданою компанією або іншими санкціонованими групами.

Важливо! Від російської нафти з "Совкомфлот" відмовився навіть найбільший нафтопереробний завод в Індії – Indian Oil Corp. Нагадаємо, що днем раніше стало відомо про аналогічне рішення компанії Reliance Industries Ltd.

Крім того, настільки ретельна увага до "Совкомфлот", схоже, поширилися й на інші судна, які перевозять нафту російського походження. Для прикладу, два танкери уже кілька тижнів чекають біля південноазіатського узбережжя. При цьому вони не мають жодних даних, коли зможуть розвантажитися.

Також додамо, що нафтовий термінал у місті Дьортьол, який розташований на південному узбережжі Туреччини, на початку березня 2024 року заявив, що остаточно відмовляється від операцій з російською нафтою та нафтопродуктами.