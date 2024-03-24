Что известно о фото

Фото собаки Ачи стало символом мемкоина еще 5 лет назад. Недавно вероятный владелец животного продал снимок любимца во время аукциона как NFT-лот.

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Фото приобрел криптотрейдер Gigantic Rebirth Ventures. Покупатель заплатил за лот 1 210,8 ETH(Ethereum). В соответствии с теперешним курсом, эта сумма равна 4,3 миллиона долларов.

17 ноября 2018 года хозяева Ачи сфотографировали его на камеру в волшебной шляпе. Снимок стал вирусным и в итоге превратился в мем и талисман для мемкоина WIF. Сегодня это изображение приобрел Gigantic Rebirth Ventures за 1,210,759 ETH,

– написал на своей странице представитель платформы Foundation

SOLD



17 ноября, 2018, ноября 2018 владельцы Ачи запечатлели его в милой шапке на камеру. Она стала вирусной, в конечном итоге став мемом и талисманом для мемовой монеты $wif.



Сегодня, это изображение было собрано Gigantic Rebirth Ventures на FND за 1,210.759 ETH (4.3 Mil)! pic.twitter.com/8jV4szdPg1 - Rob | Foundation (@RDToTheMoon) 18 марта, 2024 г

Сейчас, в соответствии с данным платформы CoinGecko, украинцы могут приобрести 1 токен WIF за 95,20 гривен.