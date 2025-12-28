Укр Рус
28 грудня, 14:36
Зовсім не на Донбасі: де найбільші поклади золота в Україні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Золото в Україні сконцентроване в трьох основних провінціях: Донбаській, Карпатській та провінції "Український щит".
  • Найбільші поклади золота в Україні знаходяться на території "Українського щита", де розташовано понад 75% запасів.

Є упередження, що Україна бідна на дорогоцінні метали. Проте в реальності це не так. Насправді на українській території є значні поклади золота, де саме вони знаходяться, читайте далі.

Де найбільші поклади золота в Україні?

Як відомо, золото України сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Важливо! Золоторудних районів на території вказаних провінцій загалом – 6.

Про які провінції золота відомо зараз:

  • Донбаська золоторудна провінція 

Наразі вважається, що тут –  10% від усіх українських запасів золота. Але на думку експертів, потенціал цієї території насправді значно більший.

  • Карпатська золотоносна провінція

На цій території знаходиться приблизно 15% від українських запасів. Саме тут перебувають такі відомі родовища: Мужіївське, Берегівське та Сауляк.

  • провінція "Український щит"

Саме на цій території, як вважається, знаходиться понад 75% від усіх українських запасів. Зараз відомо про 6 основних родовищ на цій землі:

  • Сергіївське родовище;
  • Клинцівське родовище;
  • Майське родовище;
  • Юр'ївське;
  • родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у повідомлення.

Зверніть увагу! Вказані дані стосуються саме вивчених родовищ. 

Який потенціал золота має Україна? 

Вважається, що Україна має майже 3 тисячі тонн золотих запасів, повідомлять Держгеонадра

  • саме на території Українського щита знаходиться приблизно – 2 400 тонн;
  • Донбаська золоторудна провінція також має значний потенціал, він складає – 400 тонн;
  • Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн. 

Скільки зараз коштує золото зараз? 

  • Станом на п'ятницю, ціна золота зростала на 0,8%. Тоді цей метал коштував – 4 516,50 доларів за унцію. 

  • В цей же день було встановлено новий рекорд ціни золота. Тоді одна унція сягнула – 4 530,60 доларів. Загалом за 2025 рік золото зросло в ціні на майже 70%.