Совсем не на Донбассе: где самые большие залежи золота в Украине
- Золото в Украине сконцентрировано в трех основных провинциях: Донбасской, Карпатской и провинции "Украинский щит".
- Самые большие залежи золота в Украине находятся на территории "Украинского щита", где расположено более 75% запасов.
Есть предубеждение, что Украина бедна на драгоценные металлы. Однако в реальности это не так. На самом деле на украинской территории есть значительные залежи золота, где именно они находятся, читайте дальше.
Где самые большие залежи золота в Украине?
Как известно, золото Украины сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".
Читайте также Использовали как средство оплаты более тысячи лет: какая самая старая валюта в мире до сих пор в обращении
Важно! Золоторудных районов на территории указанных провинций всего – 6.
О каких провинциях золота известно сейчас:
- Донбасская золоторудная провинция
Сейчас считается, что здесь – 10% от всех украинских запасов золота. Но по мнению экспертов, потенциал этой территории на самом деле значительно больше.
- Карпатская золотоносная провинция
На этой территории хранится примерно 15% от украинских запасов. Именно здесь находятся такие известные месторождения: Мужиевское, Береговское и Сауляк.
- провинция "Украинский щит"
Именно на этой территории, как считается, находится более 75% от всех украинских запасов. Сейчас известно о 6 основных месторождениях на этой земле:
- Сергеевское месторождение;
- Клинцовское месторождение;
- Майское месторождение;
- Юрьевское;
- месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Указанные данные касаются именно изученных месторождений.
Какой потенциал золота имеет Украина?
Считается, что Украина имеет почти 3 тысячи тонн золотых запасов, сообщат Госгеонедра:
- именно на территории Украинского щита находится примерно – 2 400 тонн;
- Донбасская золоторудная провинция также имеет значительный потенциал, он составляет – 400 тонн;
- Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.
Сколько стоит золото сейчас?
По состоянию на пятницу, цена золота возросла на 0,8%. Тогда этот металл стоил – 4 516,50 долларов за унцию.
В этот же день был установлен новый рекорд цены золота. Тогда одна унция достигла – 4 530,60 долларов. Всего за 2025 год золото выросло в цене почти на 70%.