Совсем не на Донбассе: где самые большие залежи золота в Украине

Есть предубеждение, что Украина бедна на драгоценные металлы. Однако в реальности это не так. На самом деле на украинской территории есть значительные залежи золота, где именно они находятся, читайте дальше.

Где самые большие залежи золота в Украине?

Как известно, золото Украины сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Важно! Золоторудных районов на территории указанных провинций всего – 6.

О каких провинциях золота известно сейчас:

Донбасская золоторудная провинция

Сейчас считается, что здесь – 10% от всех украинских запасов золота. Но по мнению экспертов, потенциал этой территории на самом деле значительно больше.

Карпатская золотоносная провинция

На этой территории хранится примерно 15% от украинских запасов. Именно здесь находятся такие известные месторождения: Мужиевское, Береговское и Сауляк.

провинция "Украинский щит"

Именно на этой территории, как считается, находится более 75% от всех украинских запасов. Сейчас известно о 6 основных месторождениях на этой земле:

Сергеевское месторождение;

Клинцовское месторождение;

Майское месторождение;

Юрьевское;

месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

Обратите внимание! Указанные данные касаются именно изученных месторождений.

Какой потенциал золота имеет Украина?

Считается, что Украина имеет почти 3 тысячи тонн золотых запасов, сообщат Госгеонедра:

именно на территории Украинского щита находится примерно – 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция также имеет значительный потенциал, он составляет – 400 тонн;

Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.

Сколько стоит золото сейчас?